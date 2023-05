https://sputniknews.lat/20230527/lavrov-occidente-cuestiona-la-salud-psicologica-del-liderazgo-de-kiev-tras-sus-amenazas-a-putin--1139932358.html

Lavrov: Occidente cuestiona la salud psicológica del liderazgo de Kiev tras sus amenazas a Putin

Lavrov: Occidente cuestiona la salud psicológica del liderazgo de Kiev tras sus amenazas a Putin

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, declaró que EEUU y el Reino Unido empiezan a preguntarse cuán psicológicamente sano es el liderazgo de Kiev después de que... 27.05.2023, Sputnik Mundo

Skibitski explicó que la prioridad de su entidad es eliminar a los comandantes de las fuerzas rusas. A la pregunta de quién encabeza la lista de eliminación, el funcionario respondió: "Putin, porque coordina y decide lo que ocurre".El canciller subrayó que palabra dicha no tiene vuelta, y "Occidente debe responder por esas palabras". También recordó que no es la primera vez que Kiev habla sobre sus intenciones de matar a los rusos, estén donde estén. Por ejemplo, el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kiril Budánov, afirmó que "Ucrania mató y seguirá matando a rusos en todo el mundo". Estas declaraciones fueron hechas en una entrevista para Yahoo News, cuando le preguntaron a Budánov si Kiev está implicado en el asesinato de la politóloga rusa Daria Dúguina. Sus palabras trascendieron al día siguiente de que el escritor y militante ruso Zajar Prilepin resultó herido en una explosión, y su compañero falleció. El sospechoso del atentado contra Prilepin confesó que fue reclutado por los servicios de seguridad ucranianos y actuaba siguiendo sus instrucciones.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que las declaraciones de las autoridades ucranianas sobre su disposición a "matar rusos en todo el mundo" demuestra que Kiev se convirtió no solo en patrocinador, sino en organizador directo de actos terroristas. Agregó que esto confirma una vez más que la decisión de lanzar la operación militar especial fue correcta.

