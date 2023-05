https://sputniknews.lat/20230527/occidente-a-ucrania-como-decirte-que-ya-no-tengo-armas-sin-decirte-que-ya-no-tengo-armas-1139911933.html

Occidente a Ucrania: cómo decirte que ya no tengo armas, sin decirte que ya no tengo armas

Occidente a Ucrania: cómo decirte que ya no tengo armas, sin decirte que ya no tengo armas

27.05.2023

Occidente a Ucrania: cómo decirte que ya no tengo armas, sin decirte que ya no tengo armas Occidente a Ucrania: cómo decirte que ya no tengo armas, sin decirte que ya no tengo armas

¿Trampas al solitario?Cómo decirte que ya no tengo armas, sin decirte que ya no tengo armas. Es lo que debe pasarle por la cabeza a los líderes del Occidente colectivo sobre lo que tienen que decirle al líder del régimen de Kiev, Volodímir Zelenski, sin que le dé una pataleta y empiece a quemar todas las líneas y reventar todo, como si padeciera una suerte de síndrome de abstinencia.Eso sí: su 'síndrome de abstinencia' tendría más que ver con no poder seguir engordando su cuenta bancaria, más que con el de la falta de las armas en sí. En este sentido, hay que recordar que el periodista y premio Pulitzer estadounidense, Seymour Hersh, enfatizó el pasado 12 de abril, que mientras la ayuda de W ashington sigue llegando a Kiev, la CIA estima que Zelenski y su entorno malversaron unos 400 millones de dólares sólo en el año 2022.Volviendo al tema cómo decirle a Zelenski que ya casi no hay armas que darle, sin decirle que ya casi no hay armas que darle –aparte de dinero, claro está–, entre que los líderes occidentales no tienen las habilidades de mimo de Marcel Marceau, y que Zelenski tal vez no tenga habilidades de interpretar determinados lenguajes gestuales, o literarios, o simples silencios, es que al final, tienen que decírselo en la cara.Pero hay algunos que igualmente, se resisten a reconocerlo en sus vis–à–vis con Zelenski, y mucho menos abiertamente ante su propio Gobierno o la opinión pública. Eso es lo que ha pasado con el primer ministro británico, Rishi Sunak, quien, no queda muy claro si lo que practica es el autoengaño, como mucho, o la propaganda lisa y llana, como poco.Así, esta semana, al dirigirse a la Conferencia de Defensa de Londres, Sunak pregonó: "Fuimos el primer país en proporcionar [Ucrania] tanques de batalla principales y armas de mayor alcance, también ayudamos con la defensa aérea y entrenamos a las fuerzas ucranianas. Hemos liderado la carga para asegurarnos de que hayan tenido los recursos y vamos a ser firmes en nuestro apoyo a Ucrania. Nuestro apoyo no va a desaparecer. Ucrania puede contar con sus aliados, particularmente el Reino Unido, para continuar apoyándolos. Estamos unidos". El mantra sin fin del Occidente colectivo que siente la necesidad de repetírselo una y otra vez para convencerse de algo que no es.La cruda realidad… para UcraniaSin embargo, hay gente que está despojada de todas las ataduras de la Casa Blanca que puedan reprimirle y habla con más libertad y más propiedad, con un auténtico sentido común, simplemente basados en datos, y no en relatos. Es el caso del analista estratégico Howard Wheeldon, quien concedió una entrevista al medio británico Daily Mail en la que dijo cosas que pueden causarle, por ejemplo, que el régimen de Kiev lo ponga en la mira, en Mirotvorets, esa lista que viene a ser un equivalente al tan mentado 'buscado vivo o muerto'.Wheeldon advirtió que Reino Unido acaba de enviar a Ucrania su misil no nuclear más potente, el Storm Shadow, que puede atacar objetivos desde un rango de 250 kilómetros. Pero avisó que la mayoría de las existencias de estas armas del Reino Unido deben ser retenidas en caso de que un conflicto que involucre directamente a las fuerzas británicas. En este sentido, Wheeldon apostilló: "Todo el crédito al Gobierno del Reino Unido por su rápida respuesta y acciones, pero el triste hecho es que después de proporcionar una cantidad no cuantificada de misiles Storm Shadow probablemente caducados, el Reino Unido tiene poco más que puede dar".Pero el menú de malas noticias para los intereses del régimen de Kiev, que en el fondo son los intereses de las élites globalistas de Washington, parecen un pozo sin fondo: el analista apuntó que Londres tampoco puede permitirse el lujo de ofrecer aviones de combate porque su flota existente es demasiado pequeña para defender estas costas. Entonces, Wheeldon lanzó una sentencia que es todo un Armagedón para el Occidente colectivo: "Cuando se trata de la capacidad del equipo y la capacidad total disponible, somos una nación que, en lo que respecta a la defensa, ya no tiene los recursos disponibles".Y mientras Wheeldon dice que Londres no puede darse el lujo de dar cazas porque su flota existente es demasiado pequeña para defender al país, aparecen los triunfalistas y más papistas que el Papa, para hablar de esa gran coalición de cazas F–16 que entregarán a Ucrania, previo entrenamiento de pilotos ucranianos en suelo europeo.En una suerte de universo paralelo, como en aquella famosa serie televisiva Fringe, este jueves el secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, anunció que Dinamarca y los Países Bajos están tomando la iniciativa en la coalición conjunta para capacitar a pilotos ucranianos en aviones de combate modernos. Aseveró que Noruega, Bélgica, Polonia y Portugal también se comprometieron a participar en la capacitación, según recoge el medio estadounidense Politico.Y ojo al dato: según un portavoz del Gobierno del Reino Unido, quien pidió permanecer en el anonimato, la coalición planea entrenar inicialmente a unos 20 pilotos ucranianos, aunque el número exacto dependerá de la capacidad de los países para apoyar el proyecto. En este sentido, el presidente del Estado Mayor Conjunto de EEUU, el general Mark Milley, fue lapidario: "Los rusos tienen 1.000 combatientes de cuarta generación". Y Occidente se vanagloria anunciando que va a entrenar a 20 pilotos ucranianos para pilotar cazas F–16 que prácticamente son piezas de museo a estas alturas.Dijo Milley: "Si miras el F-16, 10 F-16 [cuestan] mil millones de dólares, el mantenimiento cuesta otros mil millones de dólares, por lo que estás hablando de 2 mil millones de dólares por 10 aviones", dijo Milley, y agregó que, si los aviones se hubieran enviado antes, se habrían comido la financiación de esas otras capacidades que han puesto a Ucrania en la delantera. "No hay armas mágicas en la guerra, los F-16 simplemente no lo son", dijo.Respecto a la situación del conflicto y sobre cuál puede ser su desenlace, el analista internacional Miguel Jaimes advierte que "Ucrania va a ser tutorada, monitoreada, manejada, va a ser la próxima esclava de Europa. Ucrania, que se ha metido en este conflicto loco, que no tiene ningún tipo de posibilidad bélica contra la Federación de Rusia, tiene que darse cuenta contra quién está peleando. La superioridad bélica de Rusia es insuperable, incluso por la unión de toda Europa y de toda la OTAN".

