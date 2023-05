https://sputniknews.lat/20230527/politicos-indisciplinados-y-un-gasto-descontrolado-amenazan-con-una-catastrofe-de-la-deuda-en-eeuu-1139922297.html

"Políticos revoltosos y un gasto descontrolado amenazan con una catástrofe de la deuda en EEUU"

En medio del riesgo de un default histórico, el prestigioso diario británico 'The Financial Times' publicó un devastador análisis sobre la situación económica... 27.05.2023, Sputnik Mundo

El artículo —aparecido en unos los diarios más importantes del mundo y titulado como Los políticos revoltosos y el gasto descontrolado amenazan con una catástrofe de deuda en EEUU— asegura que sin reformas estructurales profundas, EEUU podría quedar expuesta como "un lugar exhausto que no puede poner sus finanzas en orden".La advertencia llega cuando el país podría caer en un default en menos de dos semanas, luego de que las negociaciones entre el Gobierno de Joe Biden y la bancada republicana para aumentar el techo de la deuda no hayan generado ningún acuerdo."La nación ha llegado al borde del desastre por la colisión de problemas estructurales en la economía y el sistema político. Un acuerdo para aumentar el techo de la deuda y recortar ciertas categorías de gastos federales solucionaría la crisis inmediata, pero no abordaría estos problemas enconados", señala The Financial Times.El artículo sintetiza algunos de estos problemas estructurales que Estados Unidos se ha negado a abordar, entre ellos un gasto descontrolado y unos partidos políticos cada vez dominados por sus miembros más extremistas.El artículo observa que si bien está proyectado que el gasto discrecional del PIB se reduzca en un 1%, la trayectoria del gasto en Seguridad Social y Medicare (el programa federal de cobertura médica para mayores y grupos vulnerables) crecerá del 8,2% en 2023 al 10,1% en 2033 y al 11,9% en 2053"Estos programas, además de los crecientes pagos de intereses sobre la deuda, son responsable del camino insostenible de la deuda nacional. Pero existe un acuerdo bipartidista de no recortar el gasto en ellos", indica el FT.Con respecto a la polarización política, el artículo afirma que la normalización del coqueteo con el default y la influencia menguante de los líderes moderados en los partidos es "una catástrofe a punto de ocurrir".Suponiendo que pase la crisis actual, ¿cómo debe avanzar el Congreso?, se pregunta el autor del artículo. "Abordar los problemas estructurales. El techo de la deuda sería menos problemático si la deuda nacional siguiera una trayectoria descendente. Para ello será necesario aumentar los ingresos fiscales previstos y reducir el gasto futuro en Seguridad Social y Medicare". "La legislación en este sentido también debería reconocer que la política es más extrema y los políticos son más revoltosos. En el futuro, los aumentos adecuados del techo de la deuda deberían vincularse automáticamente a cualquier ley que aumente el déficit presupuestario", apunta.El Financial Times concluye admitiendo que si bien promulgar estas reformas estructurales es una tarea hercúlea, no hacerlo dejaría a EEUU como "una nación holgazana que no puede pagar sus cuentas a tiempo, hundiéndose bajo el peso de su deuda"."El lugar de Estados Unidos como líder económico y político mundial se vería muy disminuido", finalizan.

