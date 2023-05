Putin: Rusia ejercerá la autodeterminación "sin normas impuestas desde el exterior"

https://sputniknews.lat/20230527/putin-rusia-ejercera-la-autodeterminacion-sin-normas-impuestas-desde-el-exterior-1139937453.html

El presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que su país lucha por el derecho a la autodeterminación, en momentos en que todo lo que tiene... 27.05.2023, Sputnik Mundo

En un video con motivo de la inauguración de la Academia de Industrias Creativas en el Clúster de Arte de Tavrida, el presidente ruso subrayó la importancia de los aportes culturales que ha hecho la nación euroasiática al mundo, pero lamentó que no se quiera reconocer a Rusia en el mismo sentido. A la vez, aprovechó para enviar un mensaje claro acerca de que Moscú no necesita órdenes ni dictados desde otros países para ejercer su soberanía. "Tenemos un enorme respeto por el patrimonio de la cultura mundial. En nuestro país, es sencillamente imposible imaginar intentos de 'deshacerlo'. Pero viendo lo que ocurre en el mundo, lo entendemos cada vez más claramente: no necesitamos puntos de referencia ni normas impuestas burdamente desde el exterior, que suprimen cualquier originalidad y singularidad del desarrollo", dijo Putin. Vladímir Putin también reprobó que la cultura y las artes sean campos que, actualmente, son utilizados como "epicentros de la confrontación geopolítica", cuando en realidad deberían servir como herramientas de cohesión entre los pueblos. "Todo lo que está relacionado con Rusia intenta ser 'cancelado', borrado del patrimonio de la civilización. De este modo, tales 'figuras' se castigan, en primer lugar, a sí mismas, ya que privan a su propio pueblo y a sus ciudadanos de la oportunidad de disfrutar de verdaderas obras maestras", indicó el mandatario.Este tipo de cancelaciones —la mayor parte de ellas provenientes de países occidentales— provocan que la cultura rusa no sea valorada por lo que verdaderamente es: "Un mensaje especial de valor que habla del poder de la misericordia, del respeto mutuo, de los fundamentos espirituales y morales más importantes".

