Ucrania solicita a Alemania misiles de crucero de largo alcance Taurus

Ucrania solicita a Alemania misiles de crucero de largo alcance Taurus

Ucrania solicitó misiles de crucero de largo alcance sueco-alemanes Taurus KEPD 350, que poseen un alcance de 500 km, el doble que los Storm Shadow ya... 27.05.2023

"A principios de mayo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, planteó la cuestión del envío de misiles alemanes a Ucrania durante su reunión con el canciller alemán, Olaf Scholz", destacó el periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung.Agregan que desde el Ministerio de Defensa de Alemania confirmaron que Kiev había solicitado los misiles Taurus a Berlín. No obstante, el artículo indicó que "no todo el mundo opina que Ucrania utilizaría racionalmente un arma como el Taurus", explicando que el alcance del misil podría permitirle llegar a Moscú desde la frontera ucraniana. El Taurus fue creado por el fabricante europeo de misiles MBDA y tiene características similares a los misiles de crucero Storm Shadow, entregados por el Reino Unido a Ucrania en mayo. Los misiles británicos en la versión de exportación, que tiene un alcance reducido a 250 km, fueron proporcionados bajo la condición de que no se utilizaran para atacar el territorio ruso. Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa de Rusia denunciaron que Ucrania había violado esta condición y que sus ataques habían causado víctimas civiles.A su vez, EEUU se ha negado a suministrar a Ucrania misiles ATACMS, que tienen un alcance de 297 km, por el supuesto temor a que Ucrania pueda utilizarlos para atacar territorio ruso.El 24 de febrero, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación militar especial es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.Moscú destacó que EEUU y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armas a las tropas ucranianas, que desde mediados de febrero de 2022 intensificaron sus ataques contra los civiles de las repúblicas de Donbás.La Cancillería rusa declaró que los países de la OTAN "están jugando con fuego". El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Occidente, al suministrar armas a Ucrania, no contribuye al sostenimiento de las negociaciones ruso-ucranianas y que esa actividad tendrá un efecto negativo.

