"Atacan a gente de Donbás": multicampeón de la MMA explica por qué renunció a la ciudadanía de EEUU

"Atacan a gente de Donbás": multicampeón de la MMA explica por qué renunció a la ciudadanía de EEUU

El destacado peleador de artes marciales mixtas de EEUU y multicampeón Jeff Monson renunció a su ciudadanía estadounidense a favor de la rusa, obtenida en... 28.05.2023

"Me sentí como un ruso durante mucho tiempo en mi corazón y alma, incluso antes de obtener el pasaporte ruso. Llevaba viniendo a Rusia unos 12 o 13 años, y me sentía ruso desde hacía mucho tiempo. Y cuando obtuve el pasaporte, lo hice oficial. Obviamente, me facilitó tener trabajo aquí, tener familia aquí", declaró Jeff Monson a Sputnik.Pero el deportista agregó que necesita un pasaporte de EEUU para ir libremente al país donde viven sus tres hijos. "Y ahora, sin visado, es imposible ir a Estados Unidos. El país está enfadado conmigo, por supuesto. Así que no es probable que me den un visado. Así que cuando me reúna con mis hijos, tendrá que ser en otro país", comentó.Monson contó que durante su viaje a Donetsk, una gran bomba cayó en medio de la ciudad, donde la gente aparcaba, pero no explotó. "EEUU no tiene ni idea de cómo son realmente los rusos"Monson contó a Sputnik que su viaje a Rusia en 2011 cambió su idea de qué tipo de personas son los rusos, ayudándole a comprender que no son los eternos villanos que siempre se ven en las películas occidentales. Sin embargo, a sus amigos, que no comparten su experiencia, les costó aceptar esta revelación."Por suerte, tenía una mente bastante abierta cuando llegué a Rusia. Como la Plaza Roja, algunos de los lugares de San Petersburgo son exactamente como yo los veía, como me los imaginaba. Pero la gente era muy diferente", destacó.El deportista recordó que en su país pensaba que "los rusos eran muy fríos, que no tenían un gran corazón, que no se preocupaban por los demás y que estaban muy enfadados, y me chocó descubrir que no era cierto, en absoluto, que los rusos son muy solidarios, muy orientados a la familia, muy orientados a la comunidad. Y se preocupaban mucho por los demás".Monson subrayó que son las películas estadounidenses, los medios de comunicación del país, los medios occidentales y el Gobierno los que retratan esta imagen. "Y cuando he tenido amigos estadounidenses, mi mejor amigo Shane vino de Estados Unidos a Rusia y pasó una semana aquí y se quedó impactado. Me decía: 'Tío, yo creía que los rusos eran esto y lo otro'. Y mi equipo, American Top Team (...) todos mis amigos en este equipo, mis amigos estadounidenses dijeron: 'Hombre, estos rusos son tan buenos chicos. Trabajan duro, son educados, respetuosos, divertidos, son nuestros amigos, no es nada de lo que esperábamos'", reveló.Sin embargo, el atleta lamentó que perdió la comunicación con algunos miembros de su familia y algunas personas con las que mantenía contacto."Mis verdaderos amigos con los que me comunico todo el tiempo, mis hijos con los que me comunico, me quieren en casa, por supuesto. Quieren que esté a su lado, así que no les gusta que esté lejos. Pero apoyan aquello en lo que creo. Creen lo que veo y lo que les digo. Así que en este sentido tengo su apoyo", concluyó el deportista.

