Disidentes de las FARC advierten que no permitirán campañas en elecciones regionales

El Estado Mayor Central, uno de los mayores grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), advirtió a los candidatos que planean... 28.05.2023, Sputnik Mundo

El grupo disidente respondió así a la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de suspender parcialmente el cese al fuego en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo.El Gobierno colombiano tomó esta decisión el pasado 21 de mayo luego de que elementos del Frente Carolina Ramírez, de esta fracción guerrillera, ejecutaran a cuatro menores indígenas en la localidad de Maruri, en el departamento de Putumayo, como sanción por desertar de sus filas, según reconoció el propio grupo armado.La Administración de Petro calificó el suceso como un "hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz". "No hay justificación alguna para esta clase de crímenes", dijo el Gobierno.En su comunicado difundido este 27 de mayo, el EMC, dirigido por alias Iván Mordisco, advierte que no asumirá "rupturas parciales apresuradas ni medidas que pasan por encima de lo ya pactado"."Entendiendo que en Colombia hay partidos políticos, sectores militaristas, dirigentes políticos o congresistas que atizan la guerra y que pretenden desarrollar las campañas electorales regionales en áreas sobre las que tenemos control político-militar, se les informa que desistan de ingresar a dichas áreas, no son bienvenidos, serán devueltos a nuestros puestos de control", asegura la guerrilla.A los candidatos locales y o provenientes de las comunidades el grupo les sugiere que rechacen los apoyos de partidos o congresistas de partidos tradicionales o guerreristas y candidatos promovidos o apoyados por la doctrina paramilitar.También asegura que los actos de corrupción como compra y venta de votos, entrega de materiales de construcción, compra de los registradores municipales, maquinaria agrícola, ofrecimiento de puestos o falsas promesas, serán sancionados.De acuerdo con el EMC de las FARC, la decisión del Gobierno de Petro pasa por encima de los mecanismos pactados conjuntamente para buscar la mejor solución para los inconvenientes que se presentaran en los territorios, y se sobreentiende que deja inválido el protocolo de cese al fuego y los compromisos asumidos por las partes.

