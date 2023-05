https://sputniknews.lat/20230528/los-republicanos-critican-a-biden-por-haber-perdido-tiempo-para-negociar-la-deuda-de-eeuu-1139943670.html

Los republicanos critican a Biden por "haber perdido tiempo" para negociar la deuda de EEUU

Los republicanos critican a Biden por "haber perdido tiempo" para negociar la deuda de EEUU

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, criticó el tiempo que se tardó el presidente Joe Biden en llegar... 28.05.2023, Sputnik Mundo

Tras horas de rumores y filtraciones a la prensa, McCarthy confirmó que sí se ha llegado a un "principio de acuerdo" entre los legisladores republicanos y la Administración Biden para elevar el límite de endeudamiento nacional, con lo cual se evitaría un default que pondría en jaque a la economía estadounidense. También señaló que el ala republicana está lista para votar en el Congreso por "un acuerdo de límite de deuda responsable que detenga el gasto imprudente de los demócratas". Ese acuerdo, dijo, también buscará recuperar los fondos de COVID-19 que no se gastaron, así como bloquear los nuevos esquemas fiscales de Biden. Se espera que la Cámara de Representantes vote sobre la iniciativa de subir el techo de la deuda el próximo 30 de mayo.McCarthy también ha sido enfático en sus críticas hacia la dependencia de préstamos que tiene la Administración Biden a China: "No creo que sea correcto que se pida dinero prestado a China para pagar a las personas que se quedan en casa, sin incapacidades, en el sofá. Ese no es el estilo estadounidense. Eso no es lo que creemos".El riesgo de que el Gobierno federal estadounidense no pague sus deudas y obligaciones ha sido uno de los temas más relevantes de la prensa internacional debido a las repercusiones negativas que tendría esa situación en las finanzas globales.El Departamento del Tesoro ha reiterado que no podrá seguir pagando las deudas del Gobierno federal si no se eleva el techo de deuda. Para ello, la Administración Biden y los republicanos debían llegar a un acuerdo antes del 5 de junio.Desde enero, el país norteamericano ha estado operando bajo "medidas extraordinarias" después de que el Gobierno federal alcanzara su límite de deuda de 31,4 billones de dólares.

