Messi rompe récord mundial de títulos y supera a Ronaldo en goles europeos

La victoria del PSG en la Ligue 1 francesa le trajo a Lionel Messi su 43 título. De esta manera, el astro argentino rompió el récord al futbolista con más... 28.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-28T14:02+0000

2023-05-28T14:02+0000

2023-05-28T14:29+0000

Lionel Messi ahora tiene 43 trofeos en su haber tras el título de Ligue 1 el PSG. Superó así el récord del defensa brasileño Dani Alves, quien ahora está en prisión por abuso sexual cometido a finales de 2022. Actualmente, el brasileño tiene 42 títulos en torneos nacionales e internacionales, junto con campeonatos regionales el defensa recibió 46 trofeos. Algunos medios le dan 43 trofeos también a Dani, pero lo cierto es que el brasileño por lesión no estuvo en la convocatoria del PSG-Monaco en la Supercopa de Francia. De esta manera, a pesar de que su equipo se impuso 4-0 y obtuvo el título, este no se le computa a Dani.Todos los máximos títulos nacionales e internacionales de Messi:Con el club catalán, el argentino consiguió 35 títulos:Con el PSG solo tiene tres títulos:Con la Selección de Argentina ha ganado cinco títulos:Messi supera a Ronaldo en goles de ligas europeasAdemás, durante el partido, el delantero marcó un gol que fue el 496 de su carera en las cinco grandes liga europeas. En este modo, Messi es ahora el número uno de la historia, superando el récord de Cristiano Ronaldo que tiene 495 goles.El portugués actualmente no puede superar al argentino porque juega en el Al Nasr de Arabia Saudita. En la liga local, el futbolista marcó 14 goles en 19 encuentros.

