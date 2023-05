Revelan las razones por las que EEUU estaría irritado con el Gobierno de México

https://sputniknews.lat/20230528/revelan-las-razones-por-las-que-eeuu-estaria-irritado-con-el-gobierno-de-mexico--1139941536.html

Al Gobierno de Estados Unidos no le gusta que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tenga como prioridad gastar en programas sociales e... 28.05.2023, Sputnik Mundo

Estos nuevos documentos fueron publicados por el medio The Intercept, donde se detallan algunos de los motivos por los cuales altos funcionarios estadounidenses estarían en desacuerdo con las políticas impulsadas por el Gobierno de México. De hecho, esta versión forma parte de los documentos filtrados por un miembro de la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos en febrero pasado. Según el texto, la renuencia del presidente mexicano a invertir en estos temas "socavará la habilidad de México para cumplir sus compromisos de disminuir el flujo irregular de migrantes y fentanilo a Estados Unidos y potenciar la competitividad económica en América del Norte".El medio destaca los programas sociales relacionados con pensiones para adultos mayores, becas nacionales, así como el incremento al salario mínimo como parte de las medidas impulsadas en el sexenio de López Obrador.Asimismo, destaca la construcción del Tren Maya y del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, que conectará los océanos Atlántico y Pacífico.Al respecto, el exembajador de Estados Unidos en México entre 2011 y 2015, Earl Anthony Wayne, afirmó a The Intercept que este tipo de inversiones no son atractivas para los estadounidenses, ya que la mayoría se concentran en la zona sur del país latinoamericano."Lo que López Obrador ha estado haciendo es invertir en proyectos de infraestructura en el sur del país. Es menos que una prioridad para nosotros —Estados Unidos—, porque nosotros comerciamos mayoritariamente con las partes centro y norte del país donde están todas las empresas productivas", declaró Wayne, quien cuestionó si no era mejor invertir dichos recursos para crear más refugios y servicios para migrantes.

