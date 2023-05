https://sputniknews.lat/20230529/continuan-los-mandados-de-zelenski-a-occidente-pide-sanciones-contra-iran-1139997192.html

Continúan los mandados de Zelenski a Occidente: pide sanciones contra Irán

Continúan los mandados de Zelenski a Occidente: pide sanciones contra Irán

Zelenski propuso sancionar a Irán por 50 años por supuesta provisión de drones a Rusia. Erdogan es reelegido como presidente de Turquía.

Continúan los mandados de Zelenski a Occidente: pide sanciones contra Irán

Erdogan es reelegido como presidente de TurquíaEl pueblo turco renueva su fe en su presidente, Recep Tayyip Erdogan, quien ante miles de simpatizantes congregados en torno al Palacio Presidencial de Ankara, dio un discurso en el que abordó, entre otros puntos, las inversiones en transporte, energía e infraestructura; promesas para reconstruir zonas destruidas por los terremotos; críticas a la prensa occidental, y planes para mejorar la economía.Zelenski pide sanciones contra IránEl presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, propuso establecer sanciones económicas contra Irán por 50 años por su supuesta provisión de drones a Rusia. Irán no sólo volvió a negar que esté enviando drones a Rusia, sino que recordó que Ucrania se niega a participar de una investigación que corrobore sus acusaciones. La cancillería iraní describió esta propuesta como "un espectáculo político" lleno de "acusaciones sin fundamento" para "atraer la mayor cantidad posible de armas y de ayuda financiera" de los países occidentales.Pero, ¿quién gobierna a Perú?El primer ministro del Perú, Alberto Otárola, encabeza –en lugar de la presidenta, Dina Boluarte– la misión diplomática en la reunión de mandatarios sudamericanos en Brasil que busca reactivar a la Unión de Naciones Suramericanas [UNASUR]. La mandataria no puede dejar el país, pues no tiene en quién delegar la función ejecutiva ya que aún no se aprobó su proyecto de ley para gobernar por videoconferencia, y que delegaría estos poderes al primer ministro Otárola.Por otro lado, el Poder Judicial de Perú aceptó el amparo presentado por el expresidente Pedro Castillo para anular su vacancia, por lo que podría anularse la presidencia de Boluarte. En este contexto, una nueva encuesta señala que el 79% de la población desaprueba la gestión de Boluarte, el 90% desaprueba al Congreso, y el 82% espera que se realicen elecciones anticipadas. Brasil recibe a Maduro en un acto de reconciliaciónLos presidentes de Venezuela y Brasil, Nicolás Maduro y Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente, han mantenido un encuentro que abre una nueva etapa de amistad entre ambas naciones tras el quiebre diplomático causado por la Administración Bolsonaro. La idea es restaurar los lazos de amistad entre Brasil y Venezuela, previo a la Cumbre de los Países de América del Sur que se realizará en Brasilia, en la que participarán 11 países sudamericanos.El abogado venezolano Francisco González, experto en sistemas de integración regional, advirtió que "Lula, que viene con una vocación integracionista, llama al presidente Maduro y llama a todos los demás presidentes para la reunión del 30 de mayo, en la cual van a reenfocar esa integración regional. Maduro visita así Brasil y participa en esta reconstrucción, esta arquitectura regional que está destruida, que es la UNASUR", resaltó el experto.Hay una luz de esperanza para salvar al pinzón de manglar en GalápagosEl pinzón de manglar de las Galápagos es una especie de ave endémica de las islas que está en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat natural. Esta especie es conocida por su pico curvo y afilado que le permite acceder a los alimentos más difíciles.Francesca Cunninghame, investigadora principal del proyecto de pinzón de manglar subraya que "todos podemos ayudar en la protección del pinzón de manglar, debido a que un gran impacto en la vida de la especie está relacionado con el cambio climático, por lo que si ayudamos a combatir los efectos del mismo estaremos ayudando a la recuperación de la especie".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

