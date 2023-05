https://sputniknews.lat/20230529/las-misiones-de-paz-de-la-onu-son-intervenciones-disfrazadas-de-ayuda-humanitaria-1139610417.html

Las misiones de paz de la ONU son "intervenciones disfrazadas de ayuda humanitaria"

Las misiones de paz de la ONU son "intervenciones disfrazadas de ayuda humanitaria"

Desde 1948, año en el que se crearon las Misiones de Paz de la ONU, este organismo ha lanzado alrededor de 70 operaciones de este tipo, según datos oficiales. De dicho total, 12 están en curso y para éstas hay 88.722 elementos de los llamados Cascos Azules. Con base en la información compartida por la misma organización, de la docena de misiones que se realizan actualmente, la mitad (6) se encuentran en África, en donde hay más de 75.000 elementos desplegados, entre tropas, civiles, policías y voluntarios. En África, detalla la ONU, hay misiones en seis puntos: Sudán, el Congo, Malí, Sudán del Sur, Sahara Occidental y la República centroafricana. Esta tendencia, afirman expertos consultados por Sputnik, no es coincidencia.Al respecto, la académica e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Sandra Kanety afirma que la ubicación de las misiones de paz en el territorio africano están en países del sur global considerados de bajo desarrollo, pero además, agrega, tienen una ubicación estratégica. "[Estos países] Cuentan con recursos valiosos para el sistema de producción capitalista y geográficamente están posicionados en lugares estratégicos para países hegemónicos, por ejemplo como Estados Unidos, países de Europa e incluso China", apunta. De acuerdo con el experto en relaciones internacionales y académico de la UNAM Irwing Rico, aunque no se puede afirmar que estos mecanismos no buscan la paz, lo cierto es que también obedecen a intereses específicos de otros países, principalmente los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. El especialista afirma que históricamente los países africanos han sido codependientes de las economías europeas; sin embargo, apunta que esa dependencia parece que busca ser trasladada a otros países occidentales a partir de este tipo de operaciones de paz amparadas por la ONU. De acuerdo con datos de la ONU, al menos 57 misiones han sido ya finalizadas. De éstas, la extensa mayoría se realizaron en África (24), seguido de América y Asía y el Pacífico. Estos datos, indica la profesora Kanety, reflejan que en estas misiones hay intervenciones con el velo de ayuda humanitaria. ¿Son eficaces estas misiones? Ambos expertos consultados por Sputnik coinciden en que estos mecanismos no han sido eficaces, pues el objetivo central de éstos es construir una paz duradera en las naciones en las que se instalan, lo cual no ha ocurrido. "Las principales críticas a las misiones es que no logran en realidad la estabilización de los conflictos y la construcción de una paz duradera; es decir si nos vamos con este objetivo —que ese objetivo central— pues no han sido eficaces porque en ninguna de las situaciones han realmente construido una paz que perdure", indica. Al respecto, Sandra Kanety apunta que si las misiones fueran eficaces, los países en donde se instalan no tendrían los altos índices de violencia que presentan. Y es que, acusa, estos mecanismos no cuestionan el porqué estos países llegaron, según Occidente, a conflictos armados. Asimismo, la académica apunta que Occidente busca hacer creer que por medio de herramientas y personal militar se puede lograr la pacificación de ciertos países; sin embargo, apunta, que esto es un contrasentido, además de que este poder militar ha sido usado como una herramienta política. ¿En qué otros países hay misiones activas? Además de las seis misiones instaladas en territorio africano, actualmente hay misiones en Chipre, Kosovo, Líbano, Israel (2) y Pakistán.

