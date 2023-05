https://sputniknews.lat/20230529/los-f-16-para-ucrania-podrian-ser-vulnerables-ante-los-sistemas-de-misiles-rusos-1139962703.html

Los F-16 para Ucrania podrían ser vulnerables ante los sistemas de defensa rusos

Según los especialistas, los jets fabricados por la compañía estadounidense General Dynamics Corp tendrán que ser usados solo en defensa o en operaciones de muy alto riesgo.Si volaran sobre las líneas rusas para destruir artillería, defensas aéreas o jets, los pilotos ucranianos de F-16 probablemente recibirían una alerta de detección de señales por el radar enemigo mucho antes de acercarse lo suficiente como para disparar, explicó John Venable, antiguo piloto de F-16 en la Fuerza Aérea estadounidense. "Las posibilidades de sobrevivir no son muchas", sostuvo el experto. "No se va a acertar a nada", agregó. Ese es el motivo principal por el cual el Ejército de Kiev debería rebajar sus expectativas sobre el suministro de estos cazas, un hecho que ha sido severamente condenado por Moscú, pues la llegada de ese armamento a Ucrania representaría una escalada aún mayor del conflicto. "Los ucranianos pueden tener que refrenar sus expectativas declaradas de que los F-16 les permitirán imponer la superioridad aérea, derribar misiles de crucero y los últimos aviones enemigos, destruir tropas y artillería en el campo de batalla e incluso hundir la Flota del Mar Negro", señala el artículo de Bloomberg. De hecho, derribar misiles de crucero rusos es algo poco práctico, asegura Dan Hampton, un piloto estadounidense que realizó varias operaciones en las guerras del Golfo y de Kosovo. Según él, realizar esa tarea es muy complicada porque solo hay un corto periodo de tiempo entre el momento en que un radar detecta un misil de crucero y el momento en que alcanza su objetivo. "Para que un F-16 tuviera éxito, tendría que pasar demasiadas horas de vuelo dando vueltas a la espera", indica el medio. En días recientes, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, admitió que los cazas F-16 estadounidenses no serán un arma milagrosa para Ucrania y costarán mucho más que las municiones y el equipamiento terrestre."Los rusos tienen 1.000 cazas de cuarta generación. (...) Si van a enfrentarse a Rusia en el aire, necesitarán un número significativo de cazas de cuarta y quinta generación, así que tras analizar los costes, lo más sensato es hacer exactamente lo que ya hicimos: suministrar un número significativo de defensas aéreas integradas para cubrir el espacio de batalla e impedir que los rusos dominen el cielo", declaró el general, citado por el medio Politico.Según Milley, los aviones de combate son mucho más caros que los proyectiles de artillería, lo que hace que merezca más la pena gastar dinero en defensa aérea."En la guerra no existen armas milagrosas, el F-16 no lo es tanto como cualquier otra arma", subrayó.

