Lula: "Sueño con una moneda común de los BRICS para poder independizarnos del dólar"

Durante una conferencia de prensa que ofreció en conjunto con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el mandatario brasileño insistió en la creación de una divisa común, tal como ha impulsado prácticamente desde que inició su nuevo Gobierno, en enero de 2023.Como ejemplo de las consecuencias de tener economías dolarizadas citó a Venezuela, nación sancionada por Washington. Según Lula, ese país sudamericano podría realizar su comercio con divisas de otros Estados."Esto es por culpa de Estados Unidos: ha impuesto un estricto embargo. Solo puedo decir que los embargos son peores que las guerras. En las guerras, los soldados mueren en el campo de batalla, pero si es un embargo del que estamos hablando, niños mueren, mujeres mueres, gente grande muere, quienes no tienen ninguna relación con disputas políticas", declaró el presidente de Brasil.Por ello, Lula da Silva dijo que impulsará "la construcción de un bloque económico, de un ambiente y la economía para ese ambiente" que permita desdolarizar las economías sudamericanas, durante la Cumbre de Sudamérica que se realizará el próximo 30 de mayo en Brasilia.El BRICS es una asociación que reúne a las mayores economías en desarrollo del mundo: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Argentina solicitó su ingreso en el BRICS en septiembre de 2022. En particular, ese país tiene fuertes lazos económicos con China y Brasil.Venezuela también tiene el deseo de ingresar a este bloque económico, reconoció el mandatario de esa nación, Nicolás Maduro. "Si le preguntan a Venezuela si en algún momento queremos formar parte de los BRICS, Venezuela dice que sí, que nos gustaría ser parte de los BRICS y participar en la construcción de esta nueva arquitectura y política mundial", comentó desde Brasilia. Otro país que estaría interesado en formar parte del banco de esta organización comercial es Arabia Saudita, según informó el diario británico Financial Times el 28 de mayo pasado. El Nuevo Banco de Desarrollo (NDB, por sus siglas en inglés) fue creado por los BRICS como alternativa a las instituciones occidentales de Bretton Woods, como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).De hecho, los BRICS representan un desafío a la hegemonía comercial y económica que tienen Estados Unidos y sus aliados del G7 y la Unión Europea desde hace algunas décadas.

