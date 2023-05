https://sputniknews.lat/20230529/pero-quien-gobierna-a-peru-1139996652.html

Pero, ¿quién gobierna a Perú?

Pero, ¿quién gobierna a Perú?

El primer ministro del Perú, Alberto Otárola, encabeza –en lugar de la presidenta, Dina Boluarte– la misión diplomática en la reunión de mandatarios...

qué pasa

dina boluarte

perú

pedro castillo

Pero, ¿quién gobierna a Perú? Pero, ¿quién gobierna a Perú?

La mandataria no puede dejar el país, pues no tiene en quién delegar la función ejecutiva ya que aún no se aprobó su proyecto de ley para gobernar por videoconferencia, y que delegaría estos poderes al primer ministro Otárola.Por otro lado, el Poder Judicial de Perú aceptó el amparo presentado por el expresidente Pedro Castillo para anular su vacancia, por lo que podría anularse la presidencia de Boluarte. En este contexto, una nueva encuesta señala que el 79% de la población desaprueba la gestión de Boluarte, el 90% desaprueba al Congreso, y el 82% espera que se realicen elecciones anticipadas.

perú

2023

