¿Por qué la tasa de interés en México sigue en un nivel alto si la inflación va en descenso?

¿Por qué la tasa de interés en México sigue en un nivel alto si la inflación va en descenso?

La inflación en México registró su nivel más bajo en casi dos años durante la primera quincena de mayo: 6% a tasa anual. 29.05.2023

Si bien la bajada en la inflación acerca al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) a la meta establecida por Banxico —que oscila entre 2 y 4%—, la tasa de referencia del Banco Central aún es alta.En su último anuncio de política monetaria decidió mantenerla en 11,25%, finalizando un ciclo alcista que inició en junio de 2021 y marcando una brecha con la Reserva Federal estadounidense (Fed, por sus siglas en inglés), que en los primeros días de mayo subió su tasa de referencia en 0,25 puntos porcentuales, para ubicarla en un rango entre 5 a 5,25%.¿Cómo entender estos ajustes en materia económica en México? La subdirectora de análisis económico de la empresa Monex, Janneth Quiroz, explica en entrevista para Sputnik que uno de estos cambios, que es la aparente disparidad entre la tasa de referencia de Banxico y la inflación se debe al nivel del último índice.Para el líder de la carrera de Finanzas y Banca en la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), Carlos Aréchiga Ramírez, aún es pronto para considerar el descenso de la tasa de referencia del Banco Central mexicano.Esto va en línea con lo referido por Banxico en su último anuncio de política monetaria. En él, expone que si bien se divisa un descenso en la inflación, es pertinente esperar para modificar la tasa de interés."La Junta de Gobierno vigilará estrechamente las presiones inflacionarias, así como todos los factores que inciden en la trayectoria prevista para la inflación y en sus expectativas. Estima que el panorama inflacionario será complicado e incierto a lo largo de todo el horizonte de pronóstico, con riesgos al alza. Ante ello, para lograr la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3%, considera que será necesario mantener la tasa de referencia en su nivel actual durante un periodo prolongado", destaca.Factores internos y externosAl igual que en otros países, la economía mexicana está influida por factores internos y externos. En el caso de México, la mayoría de estos son domésticos, es decir, provienen directamente del Banco central. "Yo creo que tiene que ver meramente con el mandato del Banco de México, que es alcanzar el objetivo de 3% de la inflación, con la posibilidad de que esta se encuentra en 1% arriba o por debajo de este objetivo puntual", indica Quiroz. No obstante, agrega la experta, de cumplirse la recesión "leve" que el líder de la Fed, Jerome Powell, vaticinó a inicios de mayo, la actividad económica mexicana disminuiría, con lo que la inflación también iría a la baja.Mientras tanto, Aréchiga Ramírez menciona que la estrecha relación comercial de México con otras naciones, especialmente Estados Unidos, le pone en jaque en caso de que exista algún problema en el ámbito económico mundial."Ya no solo dependemos de lo que hagamos aquí en el país, sino de lo que hacen aquellos con los que tenemos comercio directamente, como Estados Unidos. Si [Washington] entra en recesión, México tendrá un impacto muy importante en sus exportaciones y podríamos ver que se incremente un poco la inflación por esos aspectos, pero esperamos que esto se resuelva pronto y no tengamos ese escenario", asevera.¿Qué esperar en los próximos meses?Los expertos coinciden en que es muy probable que, a finales de 2023 e inicios de 2024, la tasa de referencia de Banxico se modifique a la baja, en línea con la inflación."Si no entramos en recesión [por el panorama adverso que ahora existe para EEUU], podemos esperar que, a finales de este año y principios del otro, empiece la tasa de referencia a seguir esta tendencia que vemos con la inflación que, creemos, ha llegado a su punto máximo", dice el líder de la carrera de Finanzas y Banca en la EBC.La subdirectora de análisis económico de Monex agrega que el panorama para la economía mexicana a mediano y largo plazo se vislumbra positivo."Me parece que la inflación va a ir convergiendo gradualmente hacia su objetivo hasta alcanzarlo y con ello también veremos que la tasa de interés de referencia podrá también regresar a una zona neutral (...) donde estará siendo manejada para garantizar que la inflación se mantenga en su nivel objetivo", concluye.

