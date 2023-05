https://sputniknews.lat/20230529/por-que-podria-eeuu-imponer-sanciones-contra-turquia--1139968652.html

¿Por qué podría EEUU imponer sanciones contra Turquía?

¿Por qué podría EEUU imponer sanciones contra Turquía?

Washington podría imponer sanciones económicas y políticas contra Turquía en un futuro próximo, declaró a Sputnik el analista turco Engin Ozer. Sus palabras... 29.05.2023, Sputnik Mundo

Por esa razón, el investigador piensa que, a corto plazo, "no sería sorprendente que Washington impusiera sanciones económicas y políticas a Turquía". Para superar la crisis económica, Erdogan tendrá que aumentar la intervención estatal en el comercio y apretar aún más las tuercas, señala Ozer.Erdogan ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales turcas con más del 52% de los votos, anunció el jefe de la Alta Comisión Electoral turca, Ahmet Yener. Los resultados definitivos de las elecciones no se publicarán hasta el 1 de junio. En días recientes, el mandatario turco afirmó que su país no cambiará su política exterior con respecto a "Rusia, Estados Unidos, China y Occidente, con los que estamos en contacto y seguiremos haciéndolo".El presidente turco asimismo destacó que si su rival, el candidato único de la oposición Kemal Kilicdaroglu, ganara las elecciones, "ganarían las organizaciones terroristas y las empresas estadounidenses".

