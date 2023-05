https://sputniknews.lat/20230530/a-41-anos-de-su-ingreso-en-la-otan-espana-no-se-ha-distinguido-por-defender-criterios-propios-1140030473.html

A 41 años de su ingreso en la OTAN, "España no se ha distinguido por defender criterios propios"

La membresía de España en la Alianza Atlántica desde 1982 ha terminado por suponer el incumplimiento de los términos bajo los que el país ratificó su adhesión... 30.05.2023, Sputnik Mundo

El 30 de mayo de 1982, España se convirtió de manera oficial en un Estado miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, por aquel entonces el número 16. Su incorporación estuvo precedida de una petición formal del Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo en diciembre de 1981 para adherirse al Tratado de Washington que fue rápidamente atendida.Tras la llegada al poder en octubre de 1982 del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) encabezado por Felipe González, en un principio contrario a la inclusión de España en la Alianza, se abrió un periodo de debate que frenó la integración a la estructura militar y que culminó en un referéndum en marzo de 1986 que respaldó la participación española en la OTAN, ya apoyada por el PSOE bajo tres términos:Pero el Gobierno español de José María Aznar obró la incorporación plena del país a la estructura militar integrada de la OTAN que finalmente se produjo el 1 de enero de 1999. De igual manera, las bases militares de EEUU en territorio español se han venido ampliando a lo largo de los últimos años, en especial la base naval de Rota que ha terminado por alojar destructores integrados en el escudo antimisiles de EEUU en Europa y cuyo número ya alcanza los seis navíos.En principio, España no aloja armamento nuclear ni propio (carece de él), ni de ningún país. Aparte de EEUU, Francia y el Reino Unido, que disponen de armamento propio, solo cuatro países de la OTAN almacenan este tipo de armas, todas estadounidenses. Son Bélgica, Italia, Países Bajos y Alemania. A esta lista también quiere unirse Polonia.¿Valores civiles o militares?En su Artículo 5, la OTAN consigna el deber de responder con la fuerza ante cualquier agresión a alguno de sus Estados miembros que se asumirá como un ataque a toda la organización. Tal circunstancia jamás se ha producido, pero no ha sido óbice para emprender operaciones militares en países como Yugoslavia, Afganistán, Somalia o Libia.Las sucesivas ampliaciones de la Alianza, que cuenta con 30 miembros a los que próximamente se unirán Suecia y Finlandia, han acaecido en suelo europeo y a menudo bajo la vitola de consolidar el desarrollo democrático de los países. Esto también sucedió con España."España se ha implicado de lleno en la estructura OTAN asumiendo esa pertenencia y la adquisición de una relevancia cada vez mayor como un signo de normalidad y hasta de reconocimiento de credenciales democráticas", explica a Sputnik Xulio Ríos, fundador y asesor emérito del Observatorio de la Política China (OPCh). Ríos sostiene que tal arrogación del mérito democrático "se certificó plenamente" en la cumbre de la OTAN en Madrid de 2022 "y anteriormente con la elección de Javier Solana como su secretario general".En el estamento militar apuntan el fervor con el que se recibió la entrada de España en la Alianza. "En los años 80 todos los militares españoles éramos claramente pro-OTAN", explica a Sputnik un coronel del Ejército de Tierra en la reserva activa que prefiere mantener el anonimato."Para nosotros estar en la Alianza suponía entrar en contacto con armamentos y tecnologías nuevas, era como un sueño", sostiene el militar al añadir que los contactos "también en los despachos" con militares europeos, "fue muy beneficioso" dado que eran colegas de armas de países donde "la democracia estaba muy consolidada y su propio compromiso democrático también".Doble paqueteEsa trayectoria que experimentó España por la que la pertenencia a un bloque armado se interpreta como una credencial democrática, se ha proyectado también en las sucesivas ampliaciones de la OTAN y de la UE, cuyas membresías se asumen como una suerte de vasos comunicantes, una especie de conjunto donde lo uno lleva invariablemente a lo otro."Durante una visita a Bulgaria, el guía turístico nos explicaba que su democracia empezó con la entrada en la OTAN y la UE, lo decía con orgullo", cuenta a Sputnik Susana Oviedo, portavoz de la Plataforma Global Contra las Guerras, organización de marcada oposición a este bloque militar. "Les venden el paquete completo. Para modernizarse, dicen, hay que entrar en la OTAN. Yo me tiraba de los pelos", recuerda Oviedo, que no duda en señalar el "secuestro" de la opinión pública en los países miembros."Nosotros en nuestras pancartas ponemos 'No a las guerras de la OTAN' para poner las cosas claras porque si no piensan que eres una hippy de paz y amor. Pero nosotros distinguimos quién es quién y sabemos quién es y qué hace la OTAN", continúa Oviedo.¿La seguridad como fin?Uno de los puntos pactados en la cumbre de Madrid fue la obligación de incrementar los presupuestos de defensa nacionales como mínimo hasta el equivalente del 2% del PIB de cada país miembro. Un aumento que se desdeñó cuando primeramente lo solicitó Donald Trump en 2018.En España, el presupuesto consolidado de 2022 fue de 11.709 millones euros, apenas el 1% del PIB. Doblar tal cantidad es todo un esfuerzo y, además, en un momento en que se estrecha la colaboración con Washington. "El afán del actual Gobierno de reforzar los vínculos con EEUU tiene implicaciones de seguridad, tanto en la implicación de las misiones de la OTAN como respecto a las bases militares estadounidenses en suelo español", afirma Xulio Ríos. Y es un esfuerzo que no se lleva bien con la independencia de movimientos.La cuestión con China es capital, por cuanto Ríos entiende que la cumbre de Madrid redefinió el término de lo que es una amenaza, reservando para China el concepto de desafío, similar al de una amenaza latente. Y ahí España, a su juicio, carece de independencia para elaborar políticas destinadas a evitar o inmiscuirse de alguna manera en algún tipo de confrontación. "Los medios son limitados, pero no se puede descartar que la Armada española llegue a implicarse simbólicamente en algún tránsito en el Estrecho de Taiwán", asegura.Militarismo Vs. AntimilitarismoSi el debate en los años 80 estaba muy vivo en la sociedad española, esta parece mostrarse ahora más sumisa. Las posiciones antimilitaristas tienen difícil ubicación en los grandes medios de comunicación, por ejemplo."Los gobernantes en España y Europa han arrastrado a la población a un abismo y lo terrible es que la gente parece haberlo aceptado", lamenta Susana Oviedo que aboga por inscribir a España en el Movimiento de Países No Alineados, todavía vigente. "Es necesario que pasemos una crisis de conciencia, nos urge tener acceso a otro tipo de información, estamos secuestrados por las políticas de EEUU y el sostenimiento de la OTAN en tanto que organización que le permite ir colocando los productos de la industria armamentística, generando en el mundo una situación de inseguridad y caos", subraya.A su juicio, la actual falta de información, "sobre todo entre los jóvenes", está permitiendo la difusión del mensaje de que "la OTAN está para protegernos de Rusia, que es mala, malísima. Pero de lo que nunca les van a hablar –prosigue–es de que lo que quiere la OTAN son los tremendos recursos naturales de Rusia y los de América del Sur, donde en Colombia hay hasta siete bases militares".

