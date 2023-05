https://sputniknews.lat/20230530/el-kremlin-los-sistemas-antiaereos-rusos-reaccionaron-con-eficacia-al-ataque-con-drones-sobre-moscu-1140023866.html

El Kremlin: los sistemas antiaéreos rusos reaccionaron con eficacia al ataque con drones sobre Moscú

La Defensa rusa y el sistema de defensa antiaérea y las autoridades regionales trabajaron correctamente durante los ataques con drones contra Moscú y la región... 30.05.2023, Sputnik Mundo

El vocero enfatizó que esto confirma la necesidad de "alcanzar los objetivos fijados" por Rusia en el marco de la operación especial. Asimismo, subrayó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, "recibía información directa" sobre el ataque con drones contra Moscú."Está claro que estamos hablando de la respuesta del régimen de Kiev a nuestros ataques muy eficaces contra uno de los centros de toma de decisiones. Este ataque tuvo lugar el domingo", dijo Peskov ante la prensa.Asimismo, subrayó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, "recibía información en directo" sobre el ataque con drones contra Moscú.El vocero se negó a responder a la pregunta de si se sabe desde dónde se lanzaron los vehículos aéreos no tripulados.Según Peskov, aún no se planea ningún discurso por parte de Putin sobre el atentado con drones."En la actualidad no hay planes especiales, también sabemos que no hay víctimas y por el momento no existen amenazas para los residentes de Moscú y la región moscovita", resaltó.Respecto al Ministerio de Defensa ruso y a las autoridades durante el incidente, el portavoz afirmó que "todos trabajaron correctamente" y "el sistema de defensa antiaérea también funcionó bien".El experto militar Iván Konoválov comentó a Sputnik que "la defensa aérea funcionó a la perfección"."Los sistemas de guerra electrónica detuvieron tres drones y el sistema de misiles tierra-aire Pantsir-S derribó cinco. De hecho, esto demuestra la preparación de nuestro sistema de defensa aérea en su conjunto para tales situaciones. Ahora resulta que estos drones eran del tipo avión que pueden ser lanzados a una distancia bastante larga. Al parecer, se lanzaron con la expectativa de que los drones alcanzaran edificios civiles", explicó Konoválov.El analista no descartó que los drones pudieran haber sido lanzados desde territorio ucraniano.El Comité de Investigación de Rusia, por su parte, informó que abrió "una causa penal por el delito tipificado en el artículo 205 del Código Penal de la Federación de Rusia (ataque terrorista)", y que en la pesquisa participan investigadores experimentados, criminólogos de la oficina central del Comité y especialistas forenses.El Ministerio de Defensa ruso responsabilizó a Ucrania de un ataque terrorista con drones contra objetivos en Moscú. Lanzaron ocho drones, cinco fueron derribados por un sistema de cañones antiaéreos en la región de Moscú, tres fueron suprimidos por la guerra electrónica y desviados de sus objetivos previstos.

