El OIEA propone cinco principios para proteger la central nuclear de Zaporozhie

El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, planteó cinco principios básicos para proteger la central nuclear de Zaporozhie... 30.05.2023

Con el fin de prevenir un accidente nuclear que ponga en riesgo a la población local y regional, la máxima autoridad internacional en este rubro asegura que es esencial implementar la prohibición de bombardear hacia y desde la central. "No debe haber ningún tipo de ataque desde o contra la planta, en particular contra los reactores o el almacenamiento de combustible gastado, otra infraestructura crítica. [Tampoco debe haber agresiones contra] el personal", dijo Grossi ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.Asimismo, mencionó que la central nuclear de Zaporozhie no debe usarse como almacenamiento o base para armas pesadas, como lanzacohetes múltiples, sistemas de artillería, municiones, o tanques. El personal militar, dijo, tampoco puede ser utilizado para realizar agresiones desde la planta. Grossi afirmó que "tampoco se debe poner en riesgo la energía externa a la central nuclear y se debe hacer todo lo posible para garantizar que esa energía permanezca disponible y segura en todo momento". "Todas las estructuras, sistemas y componentes esenciales para el funcionamiento seguro y protegido de la central nuclear de Zaporozhie deben protegerse de ataques o actos de sabotaje", sostuvo el director general del OIEA. "No se debe tomar ninguna acción que socave estos principios", agregó.

