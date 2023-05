https://sputniknews.lat/20230530/embajador-argentino-en-caracas-las-sanciones-a-venezuela-buscaban-destruir-su-economia-1140050248.html

Embajador argentino en Caracas: "las sanciones a Venezuela buscaban destruir su economía"

La UNASUR volvió a reunirse en Brasil gracias al creciente liderazgo de Lula Da Silva en Sudamérica, y contó con la participación de Nicolás Maduro de Venezuela.

2023-05-30T22:23+0000

Alberto Fernandez viajó a Brasil para participar de la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que se desarrolló en el Palacio de Itamaraty en Brasilia y cuyo objetivo fue relanzar el organismo, desarticulado por los gobiernos conservadores de la región.Esto lo posibilitó el retorno de Luis Inácio Lula Da Silva en Brasil, ya que significó un giro en la política exterior y marcó el regreso de un liderazgo progresista en Sudamérica, que intenta fortalecer la unión de los países de la región.En el encuentro regional, además de Lula, participaron 10 presidentes: Alberto Fernández (Argentina), Gustavo Petro (Colombia), Gabriel Boric (Chile), Luis Lacalle Pou (Uruguay), Mario Abdo Benitez (Paraguay), Luis Arce (Bolivia), Nicolás Maduro (Venezuela), Guillermo Lasso (Ecuador), Irfaan Ali (Guyana) y Chan Santokhi (Surinam). En el caso de Perú, en lugar de la presidenta Dina Boluarte, asistirá el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.Una de las claves del evento fue la presencia del presidente de Venezuela y sus reuniones tanto con los jefes de Estado de Argentina y Brasil."El encuentro de Alberto Fernandez y Nicolás Maduro viene a consumar el acercamiento que arrancó con mi designación y continuó con el crecimiento del intercambio cultural y comercial, que se cuadruplicó", agregó.Laborde, destacó el rol de Lula Da Silva y dijo que "hacía falta un liderazgo como el de é". También agradeció "su disposición para imponer a Latinoamérica como un polo dentro de un mundo multipolar".En política exterior, Argentina está "zigzagueando entre dos montañas"Inestabilidad e incertidumbre son palabras que pueden describir el escenario internacional, donde la hegemonía de EEUU y del dólar están en disputa y países como China e India no paran de ascender. A la vez, bloques de países emergentes como los BRICS surgen como alternativa. ¿Para dónde va el mundo?Juan Gabriel Tokatlian, doctor en Relaciones Internacionales y vicerrector de la Universidad Torcuato di Tella, dijo en Cara o Ceca que “el mundo unipolar se terminó” y sostuvo que “estamos en un tránsito hacia un multipolarismo que no se ha cristalizado. Hay claridad en que la hegemonía global plena de EEUU es un elemento que ya no prevalece. Esta es una fase de “interregno”, es decir, una de volatilidad y riesgos que nos van a llevar a un escenario internacional distinto”.Además, se refirió a la política exterior de Argentina. "Está entre dos montañas muy grandes zigzagueando y no puede alienar su relación ni con China ni con EEUU. Es una situación incómoda para el Gobierno y se ha tratado de no pagar precios por tener relaciones con ambos"."Las exportaciones argentinas del año pasado, 8 de cada 10 dólares que entraron vinieron de países no occidentales. Hay una realidad material que hace que la opción de Argentina no sea limitada a EEUU y China y haya un proceso de diversificación. El comercio bilateral con la India fue tres veces mayor que con Francia. Hacia al futuro, estos países van a adquirir más relevancia", concluyó.

