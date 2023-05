https://sputniknews.lat/20230530/erdogan-reelegido-presidente-de-turquia-occidente-sangra-por-la-herida-1139997679.html

Erdogan reelegido presidente de Turquía: ¿Occidente sangra por la herida?

Erdogan reelegido presidente de Turquía: ¿Occidente sangra por la herida?

El pueblo de Turquía renovó su fe en su presidente, Recep Tayyip Erdogan. Se trata de una muy mala noticia para Occidente, de acuerdo a determinadas... 30.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-30T06:00+0000

2023-05-30T06:00+0000

2023-05-30T06:00+0000

qué pasa

recep tayyip erdogan

turquía

occidente

newsweek

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/1d/1139997523_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_9c3770b7f07c0751965d52cbffde380f.jpg

Erdogan reelegido presidente de Turquía: ¿Occidente sangra por la herida? Erdogan reelegido presidente de Turquía: ¿Occidente sangra por la herida?

Occidente: ¿dolor e impotencia por victoria de Erdogan?Este domingo 28 de mayo, Newsweek ha publicado un artículo que deja al desnudo al ardor, el escozor que ha provocado en Occidente la reelección del actual mandatario otomano. Bajo el descarado titular "Putin logra una victoria en las elecciones de Turquía", se puede leer: "El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró una victoria en los resultados de las elecciones presidenciales de Turquía el domingo".Lo primero que deja a las claras este titular y su correspondiente artículo, es la manipulación mediática, la tarea propagandística que lleva adelante la prensa occidental. También desnuda una de las tantas heridas abiertas por las que sangra Occidente, que siempre acusa a los demás de todos sus males. Por supuesto, uno de esos males parece ser la permanencia en el poder de Erdogan. Y no es algo que precisamente Erdogan ignore. Es más, el mandatario otomano se refirió a ello en su discurso tras conocerse oficialmente su victoria.Ante unas 320.000 personas, Erdogan dijo sobre los medios occidentales: "Todas las trampas que han tendido en los últimos 10 años, los juegos sucios, los puñales clavados en la espalda, todo era para impedir este día. ¿Acaso las revistas alemanas, francesas y británicas no lanzaron portadas para destruir a Erdogan? También perdieron", disparó.Y esta publicación de Newsweek no hace más que dar por buenas estas palabras del mandatario turco. Newsweek no ha encajado bien el golpe que representa para Occidente esta victoria de Erdogan frente a quien estaría a ser llamado el ‘títere’ de Washington dispuesto a unirse sin dilaciones a las sanciones occidentales contra Rusia.Escribe Newsweek que "la victoria de Erdogan es vista como una buena noticia para Putin, y que "las acciones de Turquía en la OTAN se han alineado con los intereses de Rusia. Turquía ha bloqueado previamente las ofertas de Suecia y Finlandia para unirse a la OTAN".'Llorar sobre la leche derramada'En un mar de sollozos y lamentos, Newsweek escribe que "No quedó claro cómo habría cambiado el enfoque de Turquía hacia la diplomacia si Kemal Kilicdaroglu hubiera ganado, al recordar que este candidato opositor a Erdogan "había agudizado su tono contra Rusia en las semanas previas a las elecciones, culpando a Moscú de supuesta interferencia electoral destinada a reforzar la campaña de Erdogan".Entonces, Newsweek cita un tuit que Kilicdaroglu publicó a principios de este mes de mayo, donde escribió: "Queridos amigos rusos, ustedes están detrás de los montajes, conspiraciones, deepfakes y cintas que se expusieron ayer en este país. Si quieres nuestra amistad después del 15 de mayo, quita las manos del estado turco. Seguimos estando a favor de la cooperación y la amistad".En su discurso tras la victoria, Erdogan habló sobre su intención de seguir reforzando la posición de Ankara como actor protagónico en la economía regional y global, "llevando al nivel mundial las inversiones en transporte y energía, que son las infraestructuras básicas para el desarrollo".En su saludo a Erdogan, el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo: "Ganar las elecciones fue el resultado natural de su trabajo desinteresado como jefe de la República de Turquía, evidencia del apoyo del pueblo turco a sus esfuerzos por fortalecer la soberanía estatal y la búsqueda de una política exterior independiente".Y Erdogan, también recordó que "en su mensaje de felicitación, el señor Putin reiteró la cuestión de que Turquía, concretamente Tracia, se convierta en un centro de [distribución de] gas. Daremos este paso junto con ellos. Tracia será el centro", afirmó.El Dr, en Gepolítica Rolando Dromundo, observa que "el rol geoestratégico tan importante que tiene Turquía, confirma que va a haber un nexo económico y energético muy importante entre los dos países y que no se va a romper fácilmente. […] Este pragmatismo es conveniente hasta cierto punto para ambos países. Entonces muestra que la línea que trae Erdogan, sobre todo de mostrarse independiente con respecto a la cantaleta que le dan desde Washington".¿No será que en realidad es todo esto lo que molesta tanto a Occidente, por lo que hubieran preferido la derrota de Erdogan?

turquía

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

recep tayyip erdogan, turquía, occidente, newsweek, política, аудио