La legalización del comercio de órganos en Argentina "serviría únicamente los que tienen dinero"

La propuesta del candidato argentino Javier Milei de permitir la compra y venta de órganos tendría efectos "catastróficos", dijo a Sputnik Pablo del Valle... 30.05.2023, Sputnik Mundo

El trasplante de órganos no suele ser uno de los temas centrales de las campañas electorales en Argentina. Sin embargo, algo cambió en 2023: Javier Milei, candidato a la presidencia por el partido La Libertad Avanza, sorprendió al proponer la desregulación de los trasplantes de órganos para permitir que las personas puedan comprar y vender órganos libremente.Si bien ya había deslizado su idea en 2022, Milei ratificó su intención durante una entrevista con el canal argentino TN a comienzos de mayo de 2023. Tras señalar que "hay 7.500 personas que están sufriendo y esperando trasplantes" en el país, reclamó buscar "un mecanismo de mercado para resolver este problema".La propuesta de Milei logró poner el tema en debate, aunque las opiniones fueron casi unánimemente contrarias a las del economista y candidato. "Si me preguntas por lo que dice este personaje político, la verdad es que es nefasto que en política se trate este tema tan livianamente", dijo a Sputnik Pablo Del Valle, quien recibió un trasplante de riñón y desde entonces se dedica a dar charlas y mantener un grupo en redes sociales para mantener contacto con otros trasplantados.Además, alertó que con las dificultades económicas que atraviesa Argentina "muchos pensarían" en vender sus órganos, algo que sería "catastrófico" e incluso podría facilitar episodios de violencia o secuestros."Es muy peligroso que la política se meta en el tema de esa manera, hablando sin sentido y sin un profesional al lado", apuntó Del Valle, quien de todas maneras consideró que, en general, la población argentina entiende la donación de órganos desde el sentido común y no avala una posible liberalización de los trasplantes.Del Valle, que dedica parte de su tiempo a brindar charlas y concientizar sobre la importancia de la donación de órganos en el país, defendió el marco legal que rige en Argentina y que, entre otras cosas, impide la creación de un mercado de órganos.Uno de los mayores avances de los últimos años fue la aprobación de la denominada Ley Justina —bautizada así en honor a Justina Lo Cane, una niña de 12 años que falleció a la espera de un corazón— que estableció que todas las personas mayores de 18 años se transforman en donantes de órganos al morir, a menos que especifiquen su negativa a través de un trámite.Del Valle señaló que desde 2018, cuando comenzó a regir la ley, "la donación de órganos ha crecido muchísimo, alcanzando los estándares, por ejemplo, de la Unión Europea". Según cifras del Incucai (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante), unos 4.024 pacientes que se encontraban en lista de espera recibieron órganos durante el año 2022. La cifra representa un incremento del 24% con respecto a 2021.Si bien hubo 304 donaciones de órganos desde pacientes vivos, 1.985 de los trasplantes se hicieron desde pacientes fallecidos. En primer lugar estuvieron los trasplantes renales, seguidos por los hepáticos, los cardíacos y los renopancreáticos, entre otros.Pero además, Del Valle valora especialmente los efectos de la ley 26.928, promulgada en enero de 2014, que dio a los pacientes trasplantados un estatus específico en la legislación argentina. Hasta entonces, los trasplantados estaban amparados por la Ley de Discapacidad, que pasaba a considerarlos "curados" una vez recibido el trasplante. La nueva legislación, en cambio, tiene en cuenta los cuidados que requieren los pacientes después de los trasplantes, estableciendo acceso gratuito a transporte, medicación y asignaciones económicas para los trasplantados que no pueden conseguir empleo.Al respecto, Del Valle señaló que los pacientes trasplantados llegan a tener problemas para insertarse laboralmente por la posibilidad siempre latente de que su salud empeore. "Los trasplantados somos muy inestables: uno puede estar cinco o seis meses bien y por cualquier problemita caer", explicó, recordando que muchos pacientes trasplantados viven "con mucho miedo" y requiriendo pensiones para subsistir.Por eso, la cobertura estatal que Argentina brinda con el marco legal actual se vuelve vital para los pacientes trasplantados, consideró Del Valle. "Los trasplantados argentinos, salvo excepciones, estamos bien. En estos años se ha hecho mucho en políticas de salud y más allá de los problemas económicos, podemos sortear ciertas consecuencias", valoró.

