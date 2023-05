https://sputniknews.lat/20230530/las-claves-de-la-visita-del-ministro-de-economia-de-argentina-sergio-massa-a-china-1139983362.html

Las claves de la visita del ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, a China

Con la mira puesta en acuerdos financieros, mineros y energéticos, el ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, viaja a China.

¿Por qué este viaje es tan importante para Argentina?Uno de los principales temas de las conversaciones debería ser la prórroga y ampliación del actual acuerdo de un swap (intercambio financiero) de divisas. Además, durante las próximas conversaciones, las partes podrían discutir la cooperación con Pekín en los campos de la energía hidroeléctrica, la construcción de infraestructuras y la extracción y procesamiento de litio.Según el diario Buenos Aires Herald, el ministro argentino mantendrá conversaciones en Shanghái sobre la posible participación del grupo chino Gezhouba en un proyecto de construcción de presas en el río Sanca Cruz, en la Patagonia. Esta empresa china tiene una fuerte posición en el mercado argentino de la construcción hidroeléctrica. Ya en 2013 llegó a un acuerdo con las empresas energéticas argentinas Electroingenieria e Hidrocuyo para construir las grandes centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Sepernicus. En el proyecto participan el Banco de Desarrollo de China, el Banco Industrial y Comercial de China y el Banco de China. En mayo de 2022, el Gobierno argentino eliminó los obstáculos existentes para conceder préstamos al proyecto. El Banco de China ya ha comprometido 1.350 millones de dólares. Aún quedan por desembolsar 3.360 millones de dólares como una de las condiciones para la finalización de este proyecto de cooperación histórico entre China y Argentina.También en Shanghái, Massa podría mantener conversaciones con representantes de Ganfeng Lithium y Tsingshan Holding Group para atraer inversiones en la industria minera de varias provincias del país. Se trata principalmente de aumentar la participación de estas empresas chinas en proyectos de litio. Ganfeng Lithium Co, el gigante chino de las baterías semiacabadas, pretende reforzar su posición en el mercado argentino, adquiriendo una participación del 100% en Lithea Inc. por hasta 962 millones de dólares. Lithea es una filial de LSC Lithium BV, propietaria de activos de salinas en Posuelos y Pastos Grandes, al oeste de la ciudad argentina de Salta.Después de Chile, Australia y China, Argentina es el cuarto productor mundial de litio. Argentina cuenta con cerca del 10% de las reservas mundiales de litio y se describe como uno de los posibles fundadores de la "OPEP del litio", junto con Bolivia y Chile, que cuentan con el 50% y el 25% de las reservas mundiales de litio. "Cualquier apoyo de Pekín daría una dinámica positiva a la economía argentina"Los posibles nuevos proyectos de litio de China y Argentina tendrán un impacto favorable en los mercados de materias primas a largo plazo, pronostica en una entrevista con Sputnik la jefa en funciones del Centro de Estudios Políticos del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia, Nadezhda Kudeyárova.Kudeyárova señala que la cooperación bilateral ya está bastante avanzada y el país asiático tiene una fuerte presencia en el mercado argentino, incluso en proyectos tecnológicos y de infraestructuras. Afirma que el nivel de interacción es bastante alto y denso y ya existe una base sólida para nuevos acuerdos entre el ministro argentino y China."Es importante señalar que las conversaciones tendrán lugar con el telón de fondo de la exitosa visita a China del presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva. Argentina, al igual que Brasil, espera avanzar en la cooperación con China. La situación económica de Argentina es bastante difícil, y la ayuda de China, quizá financiera, puede desempeñar un cierto papel estabilizador", comenta la investigadora. "La visita de Massa será importante para seguir fortaleciendo la relación de amistad y cooperación"Las dificultades económicas actuales empujan a Argentina a desarrollar la cooperación con China, comenta a su vez en una entrevista con Sputnik el investigador del Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales Xu Shicheng."Argentina ha mantenido constantemente buenas relaciones con China, que alcanzaron el nivel de una asociación estratégica integral. Durante la visita del presidente argentino Alberto Fernández a China en febrero de 2022 se firmó un memorándum de entendimiento intergubernamental para construir conjuntamente la Franja y la Ruta. Como resultado, Argentina se convirtió en el primer gran país latinoamericano en sumarse a la cooperación internacional de esta iniciativa china", explica el analista. Según las palabras de Xu, el Gobierno argentino se enfrenta actualmente a grandes dificultades económicas.Mientras tanto, el Gobierno argentino tiene pendiente un préstamo con el FMI de la Administración del presidente Mauricio Macri. El propio acuerdo de préstamo con el FMI está valorado en 57.000 millones de dólares. El ministro argentino pretende prorrogar un swap de divisas con China equivalente a 5.000 millones de dólares, que vence en agosto. Además, hará gestiones para ampliar el swap en 3.000 millones de dólares, informó el diario argentino La Nación. La ampliación del acuerdo promovería aún más el comercio bilateral y la cooperación económica, según el experto.Según su opinión, la visita del ministro de Economía argentino a China debería, por un lado, impulsar la aplicación de varios acuerdos de cooperación alcanzados por los dos jefes de Estado el año pasado y, por otro, asegurar el apoyo económico de Argentina."Argentina celebrará próximamente elecciones generales. Reducir la inflación y frenar la subida de precios son las principales prioridades del Gobierno, incluido el aumento de las reservas de divisas. Actualmente, el comercio entre China y Argentina es muy complementario", destaca Xu. Así, China importa grandes cantidades de soja, carne de vacuno y vino. Al mismo tiempo, a través de la cooperación científica y técnica, China ayuda a construir centrales hidroeléctricas, centrales nucleares, carreteras y ferrocarriles. Argentina está considerando la compra de aviones militares chinos. La visita de Massa será importante para seguir fortaleciendo la relación de amistad y cooperación entre ambos países, concluye el experto.El ministro de Economía argentino tiene previsto reunirse con Dilma Rousseff, presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los países BRICS, con sede en Shanghái. Es posible que Argentina solicite ayuda financiera al banco, tras haberse asegurado de antemano el apoyo de sus socios chinos. Brasil, por su parte, también está intentando ayudar a Argentina a través del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Desde la oficina de prensa de la presidencia brasileña informaron que enviarán a finales de mayo a Shanghái al ministro de Finanzas, Fernando Haddad. El ministro facilitará las negociaciones de Argentina con el banco para obtener préstamos y financiación.Argentina cuenta con el apoyo de China y Brasil como miembros fundadores del Nuevo Banco de Desarrollo de los países BRICS. Se trata de un reconocimiento del papel del banco en el mercado mundial de capitales y del creciente papel de los BRICS en la política mundial.Argentina, junto con Argelia e Irán, ya ha anunciado su intención de unirse al BRICS como miembro de pleno derecho. Argentina está considerando la posibilidad de unirse a los BRICS tras la reunión del grupo en la ciudad sudafricana de Durban en agosto, declaró recientemente a los medios de comunicación el embajador argentino en Rusia, Eduardo Swain. Pero incluso si eso no ocurre, la propia invitación allí ya fue un gran paso en esa dirección, informó el diplomático. Además, Arabia Saudita, Turquía y Egipto anunciaron su interés en adherirse al formato.

