https://sputniknews.lat/20230530/occidente-empuja-al-conflicto-mientras-rusia-apuesta-a-dialogos-de-paz-1140042669.html

Occidente empuja al conflicto, mientras Rusia apuesta a diálogos de paz

Occidente empuja al conflicto, mientras Rusia apuesta a diálogos de paz

Kósovo por un lado, y Armenia y Azerbaiyán por otro, son claros ejemplos. Occidente cada vez más solo. Expresidente salvadoreño condenado por pactar con... 30.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-30T19:46+0000

2023-05-30T19:46+0000

2023-05-30T19:46+0000

octavo mandamiento

serguéi lavrov

occidente

🌍 áfrica

kosovo

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/1e/1140042195_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_e1933357a451aeacfb334b0e9c8d02a0.png

Occidente empuja al conflicto, mientras Rusia apuesta a diálogos de paz Occidente empuja al conflicto, mientras Rusia apuesta a diálogos de paz

Occidente cada vez más solo: África se suma a iniciativas por la paz en el conflicto en UcraniaRespecto a la próxima visita a Moscú y Kiev de una delegación africana de mediadores, las conversaciones sobre una solución al conflicto ucraniano suscitan especial atención. Al respecto, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, se muestra escéptico a que la idea elaborada por los líderes africanos pueda ser aplicada para la resolución del conflicto, al indicar que Washington y Londres han declarado repetidamente que no puede ser aceptado otro plan que no sea la llamada la fórmula para la paz de Zelenski. Enfatizó que el G7, la OTAN y la UE exigen que todos se adhieran a ella.Occidente empuja al conflicto, mientras que Rusia sienta al diálogo de pazEn el norte de Kósovo han estallado enfrentamientos entre el contingente pacificador de la OTAN en Kósovo [KFOR] y manifestantes serbios que rechazan la imposición de alcaldes albaneses que no fueron elegidos democráticamente. Este aumento de las tensiones ha puesto en alerta a las autoridades serbias que denuncian que Occidente les empuja a un conflicto con la OTAN.Por otra parte, a diferencia de Occidente, Rusia impulsa la paz entre Armenia y Azerbaiyán, con la idea de que resuelvan sus diferencias históricas y puedan convivir en paz.Expresidente salvadoreño condenado por acordar con pandillasUn Juzgado Especializado de El Salvador condenó al expresidente Mauricio Funes a 14 años de cárcel y al exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, a 18 años. Ambos funcionarios fueron acusados de haber otorgado privilegios a los líderes de las pandillas, a cambio de reducir la cantidad de homicidios en el país. Según la Fiscalía, este pacto permitió que las pandillas se fortalecieran y realizaran una nueva campaña de violencia al finalizar la "tregua". Sin embargo, el expresidente Funes vive actualmente en Nicaragua donde ha obtenido la nacionalidad, por lo que no es posible su extradición para que cumpla la pena."Cuando ya los arrestan, ellos mencionan que es una política pública. Pero en su momento no lo habían dicho. Era una acción casi que a espaldas de la población y de la sociedad", explicó el periodista salvadoreño y docente universitario, David Bernal.Elecciones en Colombia amenazadas por grupos armadosEn Colombia se acercan las elecciones regionales que podrían verse amenazadas por grupos armados ilegales, como sería el caso de la mayor disidencia de las antiguas FARC-EP, conocida como Estado Mayor Central. En un comunicado, esta organización armada señala que en territorios en los que mantiene un control político-militar, no permitirá el paso de políticos provenientes de partidos políticos que "atizan la guerra". Con este tipo de anuncios, se teme que también los grupos armados atenten contra líderes sociales y comunidades contrarias a las posturas belicistas de ciertos partidos políticos.Mientras, el senador del Partido Comunes Julián Gallo denunció que la violencia contra los firmantes del acuerdo de paz por parte de las disidencias es grave. "Han decidido 'no entendemos por qué razón', convertir en el objetivo fundamental de sus balas, a los firmantes de la paz. Para nosotros eso es una clara muestra de la degradación a la que comienzan a llegar estos grupos", dijo el senador.Dinamización digital, de la teoría a la práctica en una nueva carrera profesionalLa dinamización digital es una experiencia de usuario con los cinco sentidos. Para crear una conexión emocional en una comunidad y/o formación, y generar impacto extraordinario. Su objetivo a través de diversas dinámicas y gamificación es sacar la esencia de la comunidad para que alcancen la máxima transformación posible.Ágata Puig, creadora de esta nueva carrera universitaria, señala que "si le preguntamos a la Real Academia Española, veremos que 'dinamizar' es hacer más dinámico, ágil o activo en proceso, imprimir rapidez e intensidad. Los casos de éxito son la clave de cualquier formación online. Los testimonios y las recomendaciones son el último empujón para decidirnos a entrar en ese curso que nos puede transformar".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

occidente

kosovo

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

serguéi lavrov, occidente, 🌍 áfrica, kosovo, otan, аудио