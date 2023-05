https://sputniknews.lat/20230530/rusia-responsabiliza-a-ucrania-de-un-ataque-terrorista-con-drones-contra-moscu-1140018841.html

Rusia responsabiliza a Ucrania de un ataque terrorista con drones contra Moscú | Video

Rusia responsabiliza a Ucrania de un ataque terrorista con drones contra Moscú | Video

El régimen de Kiev ha atacado la capital rusa con ocho aviones no tripulados, todos ellos fueron eliminados, informó a la prensa el Ministerio de Defensa ruso. 30.05.2023, Sputnik Mundo

Añadió que "tres de ellos fueron suprimidos mediante sistemas electrónicos, perdieron el control y se desviaron de sus objetivos previstos, y otros cinco drones fueron derribados por el sistema de misiles y cañones antiaéreos Pantsir-S en la región de Moscú".Más temprano hoy, el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, comunicó que varios edificios sufrieron daños menores como resultado de un ataque con drones. No hubo que lamentar heridos graves, pero sí fue necesario desalojar varios portales en dos edificios afectados. Dos personas solicitaron y recibieron asistencia médica en el lugar de los hechos, precisó Sobianin.Por su parte, el gobernador de la provincia de Moscú, Andréi Vorobiov, atribuyó al trabajo de sistemas antiaéreos las detonaciones que se escucharon en algunos distritos por la mañana.A pesar del ataque, los aeropuertos de la capital y la provincia de Moscú operaban "con normalidad" a las 8:00 (GMT+3), según la agencia federal del transporte aéreo.La noticia de un ataque con drones a Moscú es la primera oficial desde que dos aparatos aéreos no tripulados explotaron en la noche del 2 al 3 de mayo tras ser interceptados sobre el Kremlin. Rusia responsabilizó del ataque a Ucrania que a su vez negó cualquier implicación.Las autoridades rusas definieron aquel ataque como un intento de matar al presidente, Vladímir Putin, si bien aclararon que el mandatario no estaba en el lugar cuando ocurrieron los hechos.

