https://sputniknews.lat/20230530/un-estudio-revela-que-mas-del-90-de-los-peruanos-aprueba-el-adelanto-de-las-elecciones-1140005703.html

Un estudio revela que más del 90% de los peruanos aprueba el adelanto de las elecciones

Un estudio revela que más del 90% de los peruanos aprueba el adelanto de las elecciones

LIMA (Sputnik) — Un 82% de los peruanos y peruanas considera como lo mejor para el país que se adelanten las elecciones antes de que la presidenta Dina... 30.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-30T00:52+0000

2023-05-30T00:52+0000

2023-05-30T00:52+0000

américa latina

perú

dina boluarte

sociedad

congreso de perú

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/14/1133781277_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_433932afc4af79d8f6759ab464244c2c.jpg

"En su opinión, ¿qué es lo más conveniente para el país? Que haya elecciones antes del 2026: 82%. Que se quede Dina Boluarte hasta el 2026: 15%. No emite opinión: 3%", se indica en el estudio del IEP. Por otro lado, el sondeo afirma que el 46% de los peruanos cree que habrá elecciones antes del 2026, mientras que un 43% considera que Boluarte se quedará hasta 2026 y un 11% no emite opinión. Asimismo, se indica que la jefa de Estado tiene un nivel de desaprobación ciudadana del 79%, mientras que un 15% de peruanos aprueba su gestión y un 6% no emite opinión. El estudio también revela que el Congreso es desaprobado por un 90% de la población, mientras que es aprobado solo por un 6% y un 4% no emite opinión. La encuesta se realizó en el mes de mayo, en un universo de 1.212 personas a nivel nacional.

https://sputniknews.lat/20230304/la-salida-sigue-siendo-el-adelanto-de-las-elecciones-o-la-renuncia-de-boluarte-1136455783.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

perú, dina boluarte, sociedad, congreso de perú