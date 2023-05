https://sputniknews.lat/20230530/washington-no-descarta-enviar-misiles-atacms-a-ucrania-1140014712.html

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que su país aún estudia la posibilidad de enviar misiles tácticos ATACMS a las Fuerzas Armadas de Kiev, en... 30.05.2023, Sputnik Mundo

De forma breve, el mandatario estadounidense declaró antes de salir de Washington con dirección a Delaware que todavía se analiza la posibilidad de enviar estos misiles balísticos que contribuirían a una escalada mayor del conflicto en Ucrania, según ha denunciado Rusia en varias ocasiones. Este tipo de sistemas de ataques no se estaban considerando como parte de la ayuda militar que Washington otorga a Kiev, de acuerdo con declaraciones que hizo el coordinador de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, a principios de mayo.Los misiles ATACMS, que también pueden ser usados en otros sistemas enviados por Occidente como los HIMARS, pueden alcanzar objetivos que se encuentran hasta a 190 millas de distancia.Precisamente la renuencia del país norteamericano a enviar este tipo de armamento radica en que, en más de una ocasión, han dicho que únicamente brindarán a Ucrania equipo para realizar maniobras de defensa, no de ofensiva en contra de territorio ruso.Apenas el pasado 25 de mayo, en entrevista para CNN, Kirby reiteró que no buscan escalar el conflicto y que han dejado claro a Kiev que lo buscan es que "sea capaz de defender su propio suelo, su propio territorio".Sin embargo, recientemente el presidente Biden abrió la posibilidad de que los F-16 —aviones de combate de fabricación estadounidense— sean enviados a Ucrania, e incluso dijo que los pilotos ucranianos serían entrenados para que puedan operar esas aeronaves, siempre con la garantía de que no sean utilizados para agredir suelo ruso. No obstante, expertos han señalado que los F-16 podrían ser de poca utilidad y podrían ser derribados por los sistemas de misiles antiaéreos de última generación que tiene Moscú, de acuerdo con un artículo de Bloomberg.

