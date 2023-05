https://sputniknews.lat/20230531/eeuu-obtuvo-garantias-de-ucrania-de-que-los-f-16-no-se-utilizaran-dentro-de-rusia-1140082927.html

EEUU obtuvo garantías de Ucrania de que los F-16 no se utilizarán dentro de Rusia

EEUU obtuvo garantías de Ucrania de que los F-16 no se utilizarán dentro de Rusia

WASHINGTON (Sputnik) — La Administración de Joe Biden recibió garantías del mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, y otros funcionarios ucranianos de que... 31.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-31T18:36+0000

2023-05-31T18:36+0000

2023-05-31T18:36+0000

defensa

🛡️ industria militar

eeuu

ucrania

john kirby

🌍 europa

f-16

📰 suministro de armas a ucrania

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/17/1139755190_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_403488b935a946baa3e68af37d04fbee.jpg

"Ciertamente no queremos ver ataques dentro de Rusia que se realicen con equipos suministrados por EEUU", agregó Kirby. Techo de la deuda estadounidenseLas negociaciones en curso para elevar el techo de la deuda nacional no afectarán la capacidad de Estados Unidos para apoyar a Ucrania, sea cual sea el resultado, apuntó Kirby."En cuanto al acuerdo del techo de la deuda: pase lo que pase en los pasillos del Congreso, no afectará nuestra capacidad de apoyar a Ucrania", puntualizó.La Cámara de Representantes de EEUU tiene previsto votar más tarde el 31 de mayo un acuerdo alcanzado entre el presidente Joe Biden y el líder legislativo Kevin McCarthy, para elevar el techo de la deuda durante dos años a cambio de reformas fiscales limitadas.El Gobierno de EEUU podría incumplir sus obligaciones financieras a partir del 5 de junio si no se llega a un acuerdo, alertó el Departamento del Tesoro.

https://sputniknews.lat/20230523/por-que-ucrania-tiene-tanto-interes-en-los-aviones-de-combate-f-16-1139732032.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ industria militar, eeuu, ucrania, john kirby, 🌍 europa, f-16, 📰 suministro de armas a ucrania, 📈 mercados y finanzas