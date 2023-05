https://sputniknews.lat/20230531/el-premier-mas-exitoso-de-ucrania-piensa-que-zelenski-convirtio-el-pais-en-el-nuevo-afganistan-1140067714.html

El 'premier' más exitoso de Ucrania piensa que Zelenski convirtió el país en "el nuevo Afganistán"

El legado que dejará el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, será que convirtió a Ucrania en "un nuevo Afganistán", considera el ex primer ministro... 31.05.2023, Sputnik Mundo

Azárov también preguntó retóricamente si existe la posibilidad de que Washington "se canse de su 'juguete' en un futuro próximo o el placer de jugarle malas pasadas a Rusia es más importante que la vida de los rehenes del régimen de Kiev".En una entrevista con Sputnik a principios de mayo, el ex primer ministro entró en detalles sobre el papel desempeñado por EEUU y el Reino Unido en la conversión de Ucrania en un Estado fallido, recordando cómo, en los nueve años transcurridos desde el golpe de Euromaidán de 2014, la población del país se redujo a la mitad, una catástrofe que no se produjo ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial. Caracterizando a Zelenski como "un recipiente vacío" y una herramienta de las potencias occidentales y los intereses oligárquicos que se preocupa más por los beneficios y la popularidad en el extranjero que por el pueblo ucraniano, Azárov espera que sufra el mismo destino que su predecesor prooccidental Víktor Yúshchenko. Él orientó al país hacia una posible adhesión a la OTAN y a la Unión Europea.Azárov fue el primer ministro de Ucrania de 2002 a 2005, de 2006 a 2007 y de 2010 a enero de 2014, y presidió el mayor crecimiento económico de Ucrania en su historia postsoviética. Se vio obligado a dimitir a principios de 2014 en medio de protestas callejeras en Kiev, varias semanas antes de que el golpe de Euromaidán derrocara al entonces presidente Víktor Yanukóvich.Pero el político no es el primero en hacer comparaciones entre la crisis de su país y los 20 años de guerra en Afganistán, con observadores independientes caracterizando ambos conflictos como oportunidades para que el complejo militar-industrial estadounidense se haga con nuevos y masivos contratos de defensa, pero advirtiendo de que Ucrania podría convertirse en la próxima "guerra eterna" de Washington al estilo de Afganistán.

