Energía, trenes y gas: 10 proyectos clave que avanzan entre Argentina y China

El ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, busca en China nuevos mecanismos de cooperación financiera e inversiones. El país sudamericano integra la... 31.05.2023, Sputnik Mundo

El Gobierno argentino busca reforzar los vínculos comerciales con China con la visita de su ministro de Economía a Shanghái. El líder de la cartera estará en el país asiático durante cinco días junto a una comitiva integrada por el diputado Máximo Kirchner, el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y otros funcionarios.Massa llegó a China con una intensa agenda de trabajo que incluye reuniones con representantes del Gobierno chino y referentes del sector empresarial, un encuentro con la expresidenta brasileña y directora del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, Dilma Rousseff, y entrevistas con inversionistas de las compañías vinculadas al sector energético China Gezhouba Group Corporation, Power China, CET-State Grid, Tibet Summit Resources, Ganfeng y Tsingshan.De acuerdo al medio argentino especializado Dangdai, puede esperarse que la visita arroje novedades respecto a proyectos ya iniciados como Belgrano Cargas, en el que la inversión china revitalizará líneas ferroviarias y el financiamiento para el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner.El ministro también mantendrá encuentros con las autoridades del Ministerio de Finanzas, la Comisión de Reforma y Desarrollo, Aduanas y del Banco del Pueblo de China.Tan solo en el primer día de reuniones en el país asiático, el ministro logró concretar con directivos del China Gezhouba Group un financiamiento de más de 1.000 millones de dólares para obras en las represas del Río Santa Cruz. Además, se avanzó en la financiación para construir dos plantas depuradoras y de tratamiento cloacal en el país.Uno de los intereses de Argentina para cruzar al otro continente recae en la iniciativa china de la Franja y la Ruta, una de las piezas claves de la política exterior de Xi Jinping —propuesta en 2013— que implica una red comercial de carreteras, ferrocarriles y puertos a escala transcontinental. Argentina se adhirió a la estrategia de desarrollo chino en febrero de 2022 durante la visita del presidente Alberto Fernández a Pekín, en la que se firmó un memorando de entendimiento entre ambas naciones.Solo en el marco de la Franja y la Ruta, Argentina cuenta con 16 obras previstas. A eso se le suma al menos otros 10 proyectos de inversión que fueron definidos tras la quinta reunión de Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica (DECCE), desarrollada en enero de 2022, poco antes de la visita de Fernández. En esa instancia, el canciller argentino, Santiago Cafiero, y el titular de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reformas, He Lifeng, suscribieron acuerdos millonarios en materia energética y de transporte.Central hidroeléctrica del río Santa CruzEl proyecto, a cargo del conglomerado estatal Energy China y de la empresa de construcción China Gezhouba Group Corporation, prevé la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en el río Santa Cruz, ubicada en la provincia homónima al sur del país.La represa Néstor Kirchner contará con una potencia de 950 megavatios, una altura de 73 metros, una longitud del muro de 2.000 metros y una superficie de embalse de 250 kilómetros cuadrados.Por su parte, la represa que lleva el nombre del gobernador Jorge Cepernic tendrá una capacidad de 360 megavatios y su funcionamiento generará 1.903 GW/h (gigavatios por hora) al año.Con 41 metros de altura, 2.445 metros de extensión y una superficie de embalse de 200 kilómetros cuadrados, es considerado el proyecto más grande de China en la región, de acuerdo a Dangdai.Adquisición de material rodante: Roca EléctricoEste acuerdo con la empresa china CRRC Qingdao Sifang Co. impactará en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Gobierno de Alberto Fernández busca ampliar el Plan de Modernización del Transporte Ferroviario.El acuerdo supone que la empresa china venda a Argentina 200 coches eléctricos adicionales para la línea Roca, que es utilizada por más de 600.000 pasajeros a diario y une el barrio porteño de Constitución con el sur del Conurbano y La Plata. Se busca renovar la flota con unos 500 coches de esta compañía que cuenten con equipos de aire acondicionado. A su vez, los acuerdos con la compañía china incluyen el suministro de repuestos, herramientas y capacitación técnica.Rehabilitación del Ferrocarril Belgrano Cargas NorteCon un financiamiento otorgado por la empresa China Machinery Engineering Company (CMEC) y China Development Bank, Argentina busca la rehabilitación de la línea General Belgrano que generará beneficios para 14 provincias, entre las que se encuentran Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy.El país latinoamericano adquirirá material rodante y equipos por 1.235 millones de dólares y obras de rehabilitación en la línea por otros 1.235 millones de dólares, consignó Dangdai.Rehabilitación integral del Ferrocarril San Martín CargasEnmarcado dentro del Plan de Modernización del Transporte Ferroviario que impulsa el Gobierno argentino, la compañía China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) financiará la reactivación de la línea San Martín Cargas. El proyecto consta del mejoramiento de 1.813 kilómetros de vías, así como de su renovación y construcción y supone una inversión de más de 2.600 millones de dólares.Desde el Gobierno se espera que las obras tengan un impacto positivo en las economías regionales de las provincias de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, dado que se verían beneficiadas por las mejoras de las vías.Líneas de transmisión eléctrica AMBACon una inversión de más de 1.100 millones de dólares, el proyecto a cargo de la compañía China Electric Power Equipment and Technology (CET) busca el mejoramiento de la red nacional del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).Para las obras que prevén la construcción de más de 500 kilómetros de tendido eléctrico de alta y extraalta tensión se espera el financiamiento de parte del Bank of China y del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC). El proyecto es el mayor de este tipo en la zona en los últimos 30 años.Ampliación del Parque Fotovoltaico Cauchari SolarEl proyecto a cargo de la empresa Power China busca ampliar la Planta Solar Cauchari ubicada en el departamento Susques, de la provincia de Jujuy, en el norte argentino. La central fotovoltaica, que es la más grande del país asiático en América Latina, tiene una potencia de 300 megavatios.Las obras, que implicarán una inversión extranjera de 160 millones de dólares, tienen el objetivo de aumentar la capacidad de energía de la planta a 500 megavatios.Central Nuclear Atucha IIIEn el marco de la recuperación de la política del sector nuclear que impulsa el Gobierno Argentino y con la colaboración de la Corporación Nuclear Nacional China (CNNC), se apuesta a la construcción de una nueva central que estará en el Complejo Nuclear Atucha Lima, en la provincia de Buenos Aires.El nuevo reactor sería la cuarta central nuclear que abastecerá al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). El reactor conocido como Hualong fue diseñado basándose en las experiencias chinas y se espera que alcance una potencia eléctrica de 1.200 megavatios eléctricos, algo que permitiría al país latinoamericano reducir su demanda de combustibles fósiles, así como las emisiones de gases de efecto invernadero.El acuerdo con la compañía asiática supone una inversión china de 8.300 millones, la mayor de China en el país.Parque Eólico y Solar Cerro AraucoLa compañía Power China destinará 600 millones de dólares para la ampliación del Parque Eólico y Solar Arauco, ubicado en la provincia de La Rioja, consolidándolo como el primer parque híbrido de Argentina.Las obras chinas asegurarán otros 400 megavatios de producción y permitirán que el parque eólico riojano se convierta en uno de los más grandes generadores de energía limpia en Suramérica, según el Gobierno local.Gasoductos Transport.ArEl Gobierno argentino financió una primera etapa para proveer gas desde Vaca Muerta hacia Bahía Blanca y al AMBA. Sin embargo, la continuidad de las obras del gasoducto, que impactará en todo el país, están previstas para realizarse con financiamiento chino, particularmente con el apoyo de Power China.La concreción de esta fase permitirá que el gasoducto llegue a Santa Fe y abastezca el norte de Buenos Aires, así como las provincias del litoral. Además, podría implicar una conexión con Brasil en el largo plazo. Esta etapa implica la construcción de un ducto de 484 kilómetros de largo.Cierre Energético NorteEl proyecto, a cargo de la Corporación Nacional de Importación y Exportación Técnica de China (CNTIC), radica en la construcción de una línea de transmisión eléctrica de 132 kilovatios que abastecerá al norte de la provincia de Entre Ríos.Con un financiamiento superior a los 100 millones de dólares, se realizará el tendido de una red de alta tensión y la extensión de hasta 200 kilómetros de fibra óptica que, según las autoridades locales, dotarán de energía a más de 150.000 usuarios que no tienen acceso a ella en la provincia.

