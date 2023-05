https://sputniknews.lat/20230531/erdogan-tiene-pocas-alternativas-a-la-desdolarizacion-para-salvar-la-lira-turca-de-ataques-de-eeuu-1140061592.html

Erdogan "tiene pocas alternativas a la desdolarización" para salvar la lira turca de ataques de EEUU

Erdogan "tiene pocas alternativas a la desdolarización" para salvar la lira turca de ataques de EEUU

La divisa nacional turca se enfrenta a una caída del 29% si el recién reelegido presidente Recep Tayyip Erdogan continúa con su política monetaria, previó la... 31.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-31T20:31+0000

2023-05-31T20:31+0000

2023-05-31T20:31+0000

economía

turquía

lira turca

desdolarización

📈 mercados y finanzas

recep tayyip erdogan

kemal kilicdaroglu

🌍 oriente medio

💶 divisas

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/1f/1140080440_0:144:2469:1533_1920x0_80_0_0_868465b2cd54b035a07133dd8fff4f99.jpg

En el corazón de la "heterodoxia" de Erdogan está su reticencia a recurrir a tipos de interés más altos para frenar la inflación en Turquía, y por una buena razón, comentó Tom Luongo.Según el experto, el mandatario turco ha desafiado la política convencional del Fondo Monetario Internacional (FMI) que insta a subir los tipos de interés para atraer a inversores extranjeros. Pero Luongo no cree que sea lógico querer atraer a los mismos que antes sacaron su dinero del país, desestabilizándolo. "La entrada de capital extranjero bajo este modelo es simplemente un chantaje que deja al gobierno dependiente de la ayuda exterior. Si no les gustan tus políticas, retiran su dinero, hunden la moneda y esperan introducir las reformas políticas que prefieran", especula el experto.Lo que hizo Erdogan a finales de 2021, cuando la lira turca alcanzó un máximo de 18,2 frente al dólar, fue utilizar el balance relativamente neto de Turquía (menos del 40% de deuda respecto al Producto Interno Bruto) para animar a los turcos a ahorrar e invertir en la lira, explicó el economista. Al mismo tiempo, el presidente turco alentó las inversiones rusas y chinas en deuda soberana y proyectos de infraestructuras y comercio de Turquía.Así, la lira se ha depreciado frente al dólar desde una media de 15 hasta los 20 actuales. Incluso teniendo en cuenta las pérdidas por el tipo de cambio, se trata de un rendimiento excelente, según detalla el experto. "Recordemos que los precios de los bonos suben cuando bajan los rendimientos", señala Luongo.Mientras tanto, el rival de Erdogan, el líder del Partido Popular Republicano (CHP), Kemal Kilicdaroglu, durante la campaña presidencial prometió alterar la política financiera duplicando las subidas de los tipos de interés. Pero ahora, en opinión de Luongo, con la reelección de Erdogan, Turquía está "al otro lado del riesgo político de que los nuevos dirigentes cambien de rumbo"."Turquía aún no está a salvo, pero los datos económicos están mejorando, en algunos ámbitos como la confianza de la producción y la utilización de las capacidades, con bastante rapidez", afirmó el experto. "Lo que se necesita ahora es estabilidad política. A Erdogan se le han dado [cinco] años más para completar el giro y replantear la economía turca".De acuerdo con el analista financiero, no es de extrañar que EEUU publique previsiones sombrías sobre el futuro de la economía turca. Sugirió que el Occidente colectivo ha estado tratando de socavar la confianza en la lira turca desde al menos 2018. A los ojos de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico (OTAN), Erdogan es un líder "incómodo" porque persigue una agenda de política exterior soberana e independiente de Occidente, explicó el experto, citando la reticencia de Ankara a unirse a las sanciones antirrusas, sus relaciones con China, la reciente normalización de los lazos de Erdogan con Damasco y su crítica abierta a la política de Washington sobre Siria, por no mencionar las aspiraciones de Turquía con respecto a la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y su intercambio con los BRICS, alianza estratégica configurada por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, que contempla la inclusión de más países.En vista de ello, la previsión de Morgan Stanley, divulgada por Bloomberg, parece otro intento de asestar un golpe a la confianza de los inversores en el desarrollo económico de Turquía. A partir de ahora, uno de los principales objetivos del mandatario reelecto es sanear las finanzas del país."La posición neta de pasivos en divisas de Turquía, que superaba los 240.000 millones de dólares en 2018, era su talón de Aquiles", señala el analista. "Hoy, esa cifra ha caído a unos 80.000 millones de dólares, según las últimas cifras del Banco de Turquía. Así que, aunque la situación está mejorando, este sigue siendo el vector en el que Erdogan es más vulnerable". Para remediar la situación, el presidente turco ha invitado acertadamente a capitales chinos y rusos a Turquía y ha cerrado importantes acuerdos energéticos con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, para aliviar sus déficits crónicos por cuenta corriente y comercial como gran importador de energía. "Las recientes noticias de los bancos estadounidenses simplemente llevan la situación al extremo. Turquía tiene pocas opciones, salvo seguir desdolarizándose", concluyó el analista financiero.

https://sputniknews.lat/20230528/no-es-casualidad-la-lira-turca-se-derrumba-previo-a-las-presidenciales-por-presion-exterior-1139952050.html

https://sputniknews.lat/20230530/erdogan-reelegido-presidente-de-turquia-occidente-sangra-por-la-herida-1139997679.html

turquía

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

turquía, lira turca, desdolarización, 📈 mercados y finanzas, recep tayyip erdogan, kemal kilicdaroglu, 🌍 oriente medio, 💶 divisas, eeuu, 💬 opinión y análisis