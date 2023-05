https://sputniknews.lat/20230531/la-sequia-en-argentina-hizo-que-la-produccion-de-trigo-caiga-un-50-y-aun-lo-peor-no-llego-1140090073.html

La sequía en Argentina hizo que la "producción de trigo caiga un 50%" y aún "lo peor no llegó"

La sequía en Argentina hizo que la "producción de trigo caiga un 50%" y aún "lo peor no llegó"

Argentina está atravesando las consecuencias de una de las sequías más graves y nos detuvimos a analizar qué huella está dejando. Por otro lado, la inflación de alimentos en el Reino Unido es alarmante para sus niveles históricos y los que más la sufren son los trabajadores.

2023-05-31T22:08+0000

2023-05-31T22:08+0000

2023-05-31T22:08+0000

cara o ceca

inflación

reino unido

lluvias

escasez

argentina

crisis económica

alza de precios

reservas de divisas

sergio massa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/1f/1140089917_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e2f08ed9778ae37e332984261a599f16.png

La sequía en Argentina hizo la “producción de trigo caiga un 50%” y aún “lo peor no llegó” La sequía en Argentina hizo la “producción de trigo caiga un 50%” y aún “lo peor no llegó”

La crisis económica argentina se profundizó a partir de la sequía histórica que azotó primero a las cosechas, luego a las exportaciones y finalmente a la balanza comercial del Estado, ya que se perdieron aproximadamente 25.000 millones de dólares.El problema de la escasez de divisas colisiona con la necesidad de importaciones y la deuda de 45.000 millones de dólares que tiene el país con el Fondo Monetario Internacional. Por esto, el ministro de Economía Sergio Massa fue a China para buscar financiamiento y evitar un desmadre aún mayor.Ezequiel de Freijo, economista jefe de la Sociedad Rural Argentina, dijo a Cara o Ceca que "esto fue inédito" porque "se vieron pérdidas muy fuertes tanto en la campaña fina y gruesa. La producción de trigo cayó un 50%"."Hay 52 millones de toneladas menos de producción que representan 2,9 millones de viajes de camiones que no se van a hacer", subrayó.Teniendo en cuenta que "7 de cada 10 dólares que ingresan a Argentina son debido al sector rural", el impacto en la balanza comercial fue muy fuerte.De Freijo se refirió a la política de dólar soja, que le dio a ese grano un valor especial más elevado de la divisa norteamericana para que los exportadores liquiden las divisas a 300 pesos, por encima del oficial que está 249 pesos."El campo necesita una política de tipo de cambio único. Que solamente se considere a la soja, deja afuera a las otras actividades y se generan distorsiones. Este tipo de medidas son un parche".El Reino Unido no puede domar el precio de los alimentosEl Reino Unido vive niveles históricos de inflación y un deterioro de la calidad de vida de su población. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, de manera interanual, en abril los precios promedio subieron un 8,7%, pero los alimentos, 19.1%, cifra de las más altas en los últimos 45 años.Entre los alimentos, los que más aumentaron fueron el azúcar 47%, ketchup 30%, café instantáneo 15% y el pan un 19,4%, según informó desde Londres el politólogo argentino Ramiro Gamboa."En algunos supermercados, algunos envases de café se sustituyen por otros vacíos debido a lo caros que están, para que la gente no se los robe", agregó."Mientras los salarios crecen solo un 5,8%, pero las ganancias de las empresas se maximizan. Tesco, por ejemplo, ganó el año pasado 1.000 millones más que en 2018, abusando de sus márgenes de ganancia en esta situación. A esto lo llaman 'greedflation'", expandió.El problema es tan grave, que, según la encuestadora Yougov "1 de cada 9 personas se ha saltado una comida debido al alto valor de los alimentos y la ONG Trussel Trust, ha distribuido más de tres millones de paquetes de alimentos", dijo.El Gobierno de Rishi Sunak está estudiando imponer precios máximos para algunos alimentos. "Eso se hizo en Italia y Croacia y se está evaluando, pese a la resistencia de los supermercadistas, que quieren conservar sus márgenes de ganancias. Es probable que pongan una especie de 'precios cuidados'", concluyó

reino unido

argentina

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, sequía, reino unido, inflación