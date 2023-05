Margot Duhalde, la piloto chilena que combatió a los nazis en la Segunda Guerra Mundial

https://sputniknews.lat/20230531/margot-duhalde-la-piloto-chilena-que-combatio-a-los-nazis-en-la-segunda-guerra-mundial-1140052736.html

En el marco de su 280 aniversario, la Casa de Moneda de Chile, encargada de la impresión del dinero en el país sudamericano, realizó el concurso 'Mujeres... 31.05.2023, Sputnik Mundo

La Casa de Moneda dio a conocer que Margot Duhalde, primera mujer chilena en pilotar aviones de guerra y voluntaria en la Segunda Guerra Mundial, fue elegida como rostro para el impreso conmemorativo de la campaña. Más de 100.000 personas participaron de la iniciativa, cuyo objetivo es resaltar y reconocer el importante rol de las mujeres en la sociedad y en la historia del país.Entre las candidatas estuvieron, además de Margot Duhalde, la escritora María Luisa Bombal; la primera médica de Chile, Eloísa Díaz; la escritora, Isabel Allende; la embajadora de ONU Mujeres, Valentina Muñoz; la astrónoma María Teresa Ruiz; la artista, música, compositora y cantante Violeta Parra; la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), y la futbolista profesional Christiane Endler.Quienes pasaron a la etapa final del concurso fueron Duhalde, quien obtuvo un 47% de los votos, seguida por Violeta Parra con un 30,2% y Eloísa Díaz con un 22,8%.¿Quién fue esta mujer?Margot Duhalde nació el 12 de diciembre de 1920, en Río Bueno, Región de los Ríos. Era "hija de un empresario agricultor del sur de Chile que nada tenía que ver con la aristocracia militar", refirió a Sputnik Isaac Gajardo, historiador de la Universidad Alberto Hurtado y magíster en Educación, quien remarcó algunos elementos en relación a la historia personal de la piloto."Ella no era parte de la Fuerza Aérea chilena. La aviación es muy marcada por su tradición familiar. Es decir, los pilotos eran hijos de pilotos y así sucesivamente. Esta idea de la familia militar se sigue manteniendo incluso hasta hoy", indicó el historiador.Gajardo explicó que Duhalde se destacó por su atrevimiento personal. Cuando cumplió 16 años, Duhalde ingresó al Club Aéreo de Chile e hizo el curso de piloto a pesar de que los instructores fueron reacios en primera instancia a aceptarla por ser mujer.Aún no cumplía los 18 años cuando se recibió de piloto civil. Fue entonces que quiso salir del país para ir a Europa: tuvo que mentirle a sus padres, a quienes les dijo que iría a Canadá como instructora.Poco después de estallar la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la joven se enlistó en las fuerzas de la Francia Libre —Gobierno francés en el exilio, al mando del general Charles De Gaulle— en Inglaterra.Cuando concluyó su trabajo con los franceses y, pese a no hablar inglés, ingresó a la Real Fuerza Aérea británica (RAF por sus siglas en inglés). Allí voló numerosos tipos de aviones, desde aviones de transporte y entrenamiento a bombarderos y cazas.Tras la derrota de la Alemania nazi, Duhalde obtuvo la Legión de Honor de Francia por su actuación durante la guerra. Poco tiempo después, retornaría a su hogar sudamericano.Pionera en su áreaDuhalde volvió a Chile a comienzos de 1947, donde se desempeñó como piloto comercial. Al poco tiempo, se convirtió en la primera mujer controladora aérea del país. Trabajó como jefa de torre de control para la Fuerza Aérea, un puesto que mantuvo durante más de cuatro décadas.En el 2002, en el marco del Día Internacional de la Mujer, recibió el homenaje de la aviación militar chilena, que la reconoció como la primera piloto de combate del país.La aviadora murió el 5 de febrero de 2018, a los 97 años.Billete conmemorativoPese a que en un momento se creyó que el billete circularía de la misma forma que lo hacen los pesos oficialmente en el país, la Casa de Moneda explicó que solo tendrá el carácter de un documento coleccionable y sin valor nominal —no permite adquirir bienes y servicios—, "dado que legalmente solo el Banco Central tiene la facultad de imprimir billetes de curso legal y de decidir las figuras o rostros que se incluyen en ellos".El impreso conmemorativo que honra la memoria de Margot Duhalde estará disponible de manera gratuita para la ciudadanía y se distribuirán 100.000 copias a lo largo del país durante octubre. Los detalles de entrega serán dados a conocer próximamente por la institución.A la fecha el único billete en circulación en el país sudamericano con el rostro de una mujer es el de 5.000 pesos (seis dólares aproximadamente), con la imagen de la premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral.Gajardo destacó que Margot Duhalde "era una mujer que tenía fuerza, potencia, atrevimiento, y un pensamiento político antifascista y antinazi tan fuerte que la llevó a enlistarse" para combatir en la Segunda Guerra Mundial.

