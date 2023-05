El mandatario mexicano, lejos de sentirse ofendido, ha señalado que es todo un honor, al indicar que es lo mejor que puede pasar, viniendo de un Gobierno ilegal y usurpador. Por su parte, Ebrard también señaló: "Vean el reporte de derechos humanos, graves, gravísimas violaciones a derechos humanos, hay muchos elementos, pero no, no vamos a escalar el conflicto".

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, afirmó que su país no tiene la intención de aumentar las tensiones diplomáticas con el Gobierno peruano, que declaró... 31.05.2023, Sputnik Mundo

México rechaza escalar un conflicto diplomático con Perú

Qué pasa México rechaza escalar un conflicto diplomático con Perú

Síguenos en Mundo Video

Cristian Galindo

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, afirmó que su país no tiene la intención de aumentar las tensiones diplomáticas con el Gobierno peruano, que declaró 'persona non traga' al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. pero subrayó que no entregarán la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacifico a Lima.