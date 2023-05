https://sputniknews.lat/20230531/no-solo-es-fumar-como-afecta-el-tabaco-a-los-trabajadores-del-cultivo-1140085403.html

No solo es fumar: cómo afecta el tabaco a los trabajadores del cultivo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó a los gobiernos a dejar de subsidiar el cultivo de tabaco e impulsar políticas para sustituirlo. En otro orden, abordamos el regreso de Colombia a la Unasur. Estas y más noticias en 'En órbita'.

2023-05-31T22:00+0000

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/1f/1140088868_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_3252c568b5d9e5d78a346753425fd21c.jpg

Este miércoles 31 de mayo se conmemoró el Día Internacional de Lucha contra el Tabaco. En ese marco, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó la campaña "Cultiva alimentos, no tabaco".La OMS señala que en el mundo hay 349 millones de personas en 79 países de ingresos bajos y medios que enfrentan inseguridad alimentaria, gran parte residente en África.“Muchos de esos países destinan grandes extensiones de tierra fértil a cultivar tabaco, en lugar de destinarlas a producir alimentos sanos”, destaca el comunicado.Esto obliga a utilizar las divisas por su venta en la importación de alimentos, a la vez que la producción tabacalera genera daños al ambiente y a la salud de los trabajadores.En órbita dialogó con la doctora en Antropología Social argentina Carolina Diez, quien hace más de 10 años investiga la vida de los tabacaleros de Misiones, provincia al noreste del país. "Mi perspectiva es desde la antropología, me interesa recuperar las percepciones, las vivencias, experiencias en las producción (...) Estos efectos no solo sobre los territorios sino sobre los cuerpos territorios de tabaco, es decir esa fuerza de trabajo intensiva y artesanal que involucra a familias en la producción", explicó sobre su investigación de Doctorado, denominada "Lidiar con el tabaco". La entrevistada resaltó la atención a dedicar en "los cuerpos deteriorados [de estos trabajadores], vinculados con el oficio, donde se aprecian envenenamientos por el uso intensivo de agrotóxicos o accidentes laborales que no son registrados como tales".Desde la década de 1970 Misiones se convirtió en la principal zona productiva de tabaco Burley del país. Unas 14.000 familias dependen de este trabajo.Diez resaltó las diferencias entre el "cuidado de las empresas sobre la producción de la hoja de tabaco frente a cuáles son los cuidados sobre los cuerpos de los y las trabajadoras".La campaña de la OMS convoca a denunciar las "maniobras de la industria para obstaculizar el trabajo orientado a unos medios de vida sostenibles".Y afirma que la industria dificulta a los productores cambiar a otros cultivos, a través de una dinámica de endeudamiento. Diez explicó este vínculo, que catalogó como "enganche".La entrevistada se refirió además a la legislación argentina (ley 19.800) sobre el cultivo de tabaco.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el anuncio del presidente colombiano, Gustavo Petro, del reingreso del país a la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).Conversamos con Luis Celis, sociólogo y asesor en posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación.En otro orden, sindicatos y organizaciones sociales peruanas, de la región de Puno (sur del país), retomaron las movilizaciones en demanda de la renuncia del Gobierno de Dina Boluarte.Piden también disolver el Congreso y esclarecer las muertes durante la represión a las protestas.Por su parte, el Ejecutivo autorizó el ingreso de más de 1.000 militares de EEUU que realizarán entrenamientos con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.Dialogamos con el politólogo peruano José Alejandro Godoy.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

