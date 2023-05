https://sputniknews.lat/20230531/persona-que-lanzo-a-un-perro-a-aceite-hirviendo-en-mexico-fue-identificada-como-policia-1140078743.html

Persona que lanzó a un perro a aceite hirviendo en México fue identificada como policía

Persona que lanzó a un perro a aceite hirviendo en México fue identificada como policía

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que Sergio "N", la persona detenida por lanzar hace unos días a un perro a un cazo de... 31.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-31T20:09+0000

2023-05-31T20:09+0000

2023-05-31T20:09+0000

américa latina

méxico

maltrato de animales

sociedad

seguridad

estado de méxico

ciudad de méxico

perros

policía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/1f/1140078367_0:62:500:343_1920x0_80_0_0_81ad1697a66ca7fdf9ec36f4df588c14.jpg

"Esta Secretaría informa que (el detenido) formó parte de la institución. Sin embargo, desde el momento que fue identificado y que se giró una orden de aprehensión en su contra por parte de la FGJ-EDOMEX [Fiscalía General de Justicia del Estado de México] fue suspendido inmediatamente", dio a conocer la dependencia de seguridad en un comunicado.En el texto, la Policía capitalina destacó que proveyó a las autoridades mexiquenses —ya que el delito fue cometido en esa entidad del centro del país— información para localizar al presunto atacante. La dependencia "no tolerará conductas contrarias al código de ética y los principios que la rigen, y habrá cero tolerancia en la comisión de actos que dañen a la ciudadanía", concluyó.Más tarde, la fiscalía mexiquense expuso que Sergio "N" cuenta con otra orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa, esto tras amenazar con armas punzocortantes y de fuego al dueño del local donde estaba el perro que, posteriormente, fue agredido por el ahora expolicía.Esto fue lo que ocurrióEl 28 de mayo de este 2023, el albergue Peludos Desamparados expuso en redes sociales el video de un hombre que, después de pelear con el dueño de una carnicería, lanzó a un perro a un cazo de aceite hirviendo. Esto ocurrió en Tecámac, Estado de México.El can que, de acuerdo con la presidenta de Peludos Desamparados, Jacqueline Baca, tenía entre seis y ocho meses de edad, falleció tras entrar en contacto con el líquido hirviente y a pesar de la atención veterinaria que recibió.La indignación por este caso fue más allá de las redes sociales, donde escaló el reclamo contra el agresor; había gente que pedía recompensa para hallar a la persona que atacó al animal. Fue tal el impacto que el tema incluso se retomó en la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador."Vamos a ver, sobre este caso, si hay una ley o el artículo es lo suficientemente eficaz para el castigo o hace falta reformar la legislación y, lo que están planteando, que se convierta en una ley federal", comentó el mandatario el 30 de mayo.En ese mismo evento, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que se había abierto una carpeta de investigación por el delito de maltrato animal, mismo que en el Estado de México se castiga con tres a seis años de prisión."Es una crueldad infinita como procedió a tratar así a un animalito, eso no es correcto. Nosotros estaríamos trabajando también sobre el caso y en los próximos días tendremos algunas jornadas para hacer conciencia en la población sobre la crueldad en contra de los animales", comentó la funcionaria del gabinete de seguridad de López Obrador.Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México giró una orden de aprehensión contra Sergio "N", quien presuntamente provocó la muerte de "Scooby", como fue identificado el animalito agredido.Finalmente, el mismo 22 de mayo, el sospechoso fue detenido en Coyoacán, alcaldía de la Ciudad de México. Más tarde, fue trasladado al Reclusorio de Chiconautla, en el municipio mexiquense de Ecatepec.

https://sputniknews.lat/20230502/llega-a-mexico-el-cachorro-de-pastor-aleman-donado-por-turquia-tras-el-terremoto--1138931393.html

https://sputniknews.lat/20220718/los-perros-pueden-reducir-los-niveles-de-delincuencia-en-tu-barrio-los-cientificos-explican-como-1128415952.html

méxico

estado de méxico

ciudad de méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, maltrato de animales, sociedad, seguridad, estado de méxico, ciudad de méxico, perros, policía