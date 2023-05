https://sputniknews.lat/20230531/se-vuelve-a-reunir-america-del-sur-tras-la-destruccion-de-su-unidad-asi-fue-la-cumbre-de-brasilia-1140057412.html

"Se vuelve a reunir América del Sur tras la destrucción de su unidad": así fue la cumbre de Brasilia

El Encuentro de Presidentes de América del Sur celebrada este 30 de mayo en Brasilia marcó el regreso del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a los foros... 31.05.2023

Si bien hubo diferencias de opinión en torno al Gobierno venezolano en temas como la migración y los derechos humanos, la cumbre coincidió que es necesario formar un bloque regional para hacer frente a los desafíos políticos y económicos de un mundo donde los roles de poder están cambiando. En el marco de la cumbre, Maduro sostuvo reuniones bilaterales con el presidente anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva, y con sus homólogos de Colombia, Gustavo Petro; de Bolivia, Luis Arce y de Argentina, Alberto Fernández."Es una extraordinaria oportunidad para el reencuentro", dijo el mandatario venezolano en su participación en la cumbre, donde hizo un llamado a poner del lado la "ideologización extrema" para avanza en la unión regional. Maduro destacó que está naciendo un nuevo orden multipolar en el mundo, donde el declive de Estados Unidos como potencia hegemónica es definitivo y donde están surgiendo nuevos liderazgos como los BRICS, grupo comercial integrado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, y al cual desean adherirse otras naciones, como Argentina, Venezuela y Arabia Saudita. "Ha surgido un movimiento muy importante, los BRICS, muy poderoso que se convierte en la punta de lanza, la vanguardia de los procesos de cambio de la geopolítica mundial (…) pareciera convertirse el Imán, el grupo emergente más poderoso que con buena esperanza apunta a un cambio en la geopolítica mundial", dijo el presidente de Venezuela.Polémica y cuestionamientosEn el marco de la cumbre, los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Uruguay, Luis Lacalle, cuestionaron las declaraciones del presidente Lula en el sentido de que Maduro había sido víctima de una narrativa negativa desde Washington. Lacalle Pou, por su parte, se mostró sorprendido por las declaraciones de Lula. "Me sorprendió cuando dijo que lo que pasa en Venezuela es una narrativa. Usted sabe lo que pensamos de Venezuela y del Gobierno de Venezuela", reaccionó el uruguayo. "Si hay tantos grupos en el mundo tratando de mediar para que vuelva la democracia plena en Venezuela, para que haya respeto a los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Pongámosle nombre y ayudemos"."Nadie está obligado a estar de acuerdo"En una conferencia de prensa posterior al encuentro, Lula reiteró que Maduro, como él mismo y Hugo Chávez, fue víctima de narrativas negativas en las que eran presentados como "demonios" a fin de destruir sus proyectos gubernamentales."Maduro es un presidente que forma parte de nuestro continente, y fue invitado, hubo mucho respeto por su participación, incluso con los compañeros que criticaron, hicieron sus críticas dentro de los límites de la democracia. En estas reuniones, nadie está obligado a estar de acuerdo con nadie", comentó el presidente brasileño."Le dije que necesitaba un documento firmado por todos los partidos de oposición, movimientos sociales, parlamentarios, gobernadores, y hacer una petición pidiendo respeto a la soberanía de Venezuela. El mundo eligió a una persona que no existía. Venezuela sufre un bloqueo de más de 900 medidas, es algo inhumano que nunca debería existir", agregó Lula.Según Maduro, Venezuela dejó de percibir, desde el 2015, 3.995 millones de barriles de petróleo, así como 232.000 millones de dólares. De igual manera, denunció que en los últimos ocho años "el imperialismo y sus aliados" despojaron a su país de 400 millones de dólares por día."Nos tienen secuestrados más de 7.000 millones de dólares en cuentas europeas y estadounidenses, nos han robado empresas como Citgo, filial de PDVSA [Petróleos de Venezuela] en los Estados Unidos y dinero que son del pueblo venezolano para la salud, la vivienda y el desarrollo", acusó el canciller venezolano, Yván Gil, durante la XXVIII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, en marzo pasado. Las conclusionesEl Encuentro de Presidentes de América del Sur publicó, al final, el Consenso de Brasilia, donde los presidentes acordaron que América del Sur "constituye una región (…) comprometida con la democracia y los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la justicia social, el Estado de derecho y la estabilidad institucional, la defensa de la soberanía y la no injerencia en asuntos internos"."[Los líderes] reafirmaron la visión común de que América del Sur constituye una región de paz y cooperación, basada en el diálogo y el respeto a la diversidad de nuestros pueblos, comprometida con la democracia y los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la justicia social, el Estado de derecho y la estabilidad institucional, la defensa de la soberanía y la no injerencia en asuntos internos", se lee en el comunicado final. También se comprometieron a trabajar por el incremento del comercio y de las inversiones entre los países de la región y reconocieron la importancia de mantener el diálogo regular, con miras a impulsar el proceso de integración.Decidieron establecer un grupo de contacto, encabezado por los cancilleres, para la evaluación de las experiencias de los mecanismos sudamericanos de integración y la elaboración de una hoja de ruta para la integración.

