Ya no habrá venta directa de Banamex: ¿qué riesgos y ventajas tiene México?

El 24 de mayo, Citigroup desistió de la venta directa de su filial en México, Banamex, optando por colocar una oferta pública inicial (OPI) en el mercado... 31.05.2023, Sputnik Mundo

Citi aclaró que el negocio conservará la marca Banamex, por lo que seguirá como uno de los grupos financieros más importantes de México. Según la institución financiera, estiman que la separación de los negocios centrados en consumo y el ámbito empresarial se complete en la segunda mitad de 2024 y que la OPI se lleve a cabo en 2025.De acuerdo con el economista y profesor de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM Raúl Ignacio Morales Chávez, este movimiento pudo obedecer principalmente a que ninguno de los interesados en adquirir el banco llegara al precio que solicitaba Citi, que era de alrededor de 7.000 millones de dólares. "No es cualquier cosa el precio. Además, es un banco muy grande, con una cartera de 12,7 millones de clientes y que desea vender [el negocio] empresarial y de consumo; Citi se quedará con la gran banca, la de las instituciones. Hay que entender a los grandes bancos. En México, por ejemplo, está Mitsubishi Bank; no trabaja con la banca al menudeo, por así decirlo, sino con los grandes [actores del mercado]", comenta el universitario en entrevista para Sputnik.El experto señala que la decisión de Citi no es descabellada, ya que varios países han optado por vender bancos —y sus filiales— a través de acciones en la bolsa. "Concretamente es una salida [para el negocio]", apunta.Los prosPara el experto, uno de los mayores beneficios de la colocación de las acciones de Banamex en el mercado bursátil es que más personas pueden estar involucradas en él.En este rubro, en caso de que el Gobierno mexicano participara y concretara la disposición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al respecto, ocurrirían diversos cambios que podrían derivar en un nuevo sistema de financiamiento a las compañías."Si el Gobierno llegase a [ser parte de la adquisición vía bolsa], se aumentaría el grado de participación de los préstamos a las empresas. No vamos a llegar al nivel de los niveles de los años 60 del desarrollo estabilizador, pero sí [sería positivo]", expone. "Pero, ¿qué se debería hacer? Bajar las tasas de interés y moderar las comisiones, que actualmente son muy altas. Bajo esa situación, se puede beneficiar a México si [la Administración] compra parte de las acciones y, en un momento dado, logra obtener parte del control siendo socio mayoritario", dice Morales Chávez.Los contrasEl principal factor en contra es que, de no concretarse el posicionamiento de las acciones en el mercado bursátil, el banco estadounidense seguiría teniendo control en México, esto a pesar de que Banamex tiene 1,4 billones de pesos en activos.Si eso ocurriese, expone el docente de la UNAM, recortará sucursales, cajeros y, posiblemente, empleos dentro de la institución."Además, no habrá un viraje para mejorar como se planteó anteriormente. Esto impedirá brindar a las empresas créditos con una tasa de interés más baja (...). Se quiera o no, tampoco le dedicarán el tiempo suficiente porque ya no les interesa tanto. Entonces, ¿qué puede suceder con esos 1,4 billones [de pesos] en activos? Los irán vendiendo poco a poco, separándolos, estableciéndolos y que se vayan quitando de esta situación", ahonda.Así fue la relación entre Citi y BanamexEn 2001, Citigroup marcaba un hito en México con la adquisición de Banamex, entidad financiera que ya contaba con más de un siglo de existencia en el país latinoamericano.En esa época, el entonces presidente y director de la compañía estadounidense, Sanford "Sally" Weill, sostuvo diversas reuniones con los empresarios Alfredo Harp Helú y Roberto Hernández, quienes eran dueños del banco mexicano.El 17 de mayo de ese año se anunció la adquisición por 12.500 millones de dólares al tipo de cambio de inicios del siglo XXI —que rondaba los 9.16 pesos—, cifra que se dividiría en dos: 6,250 millones de dólares fueron pagados en efectivo y el resto se solventó en acciones en bolsa.La compra de Banamex por parte de Citi se convirtió en la más grande en la historia de México y una de las de mayor peso en América Latina. Más tarde, Banamex y las empresas subsidiarias de Grupo Financiero Citibank se fusionaron y así surgió el Grupo Financiero Banamex.A principios de octubre de 2016, el banco cambió su nombre a Citibanamex, acción que formaba parte del programa de inversión que se anunció en esa fecha: 25,000 millones de pesos que fueron destinados para tareas —que se debieron hacer a lo largo de cuatro años— como la apertura de nuevas sucursales y cajeros automáticos, renovar su imagen, modificar su plataforma tecnológica y forjar la versión digital de la institución. El 11 de enero de 2022, Citigroup dio a conocer su salida de la banca de consumo y empresarial en México, que se realizaba a través de Banamex.En un comunicado publicado en su página oficial entonces, Citigroup señaló que la decisión de salir de tales mercados obedecía a una renovación estratégica; detalló que la empresa continuaría operando un negocio bancario con licencia en México a través de su grupo de clientes institucionales globales.

