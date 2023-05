https://sputniknews.lat/20230531/zajarova-sobre-la-gira-de-lavrov-por-africa-es-el-regreso-historico-de-rusia-al-continente-1140060232.html

Zajárova sobre la gira de Lavrov por África: "Es el regreso histórico de Rusia al continente"

Zajárova sobre la gira de Lavrov por África: "Es el regreso histórico de Rusia al continente"

Las numerosas visitas del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, a países africanos no se debe a la coyuntura, sino a la política exterior a largo plazo... 31.05.2023, Sputnik Mundo

"Ciertamente, como se decía hace unos años, y en mayor medida no por nosotros, sino por los propios africanos, es el regreso de Rusia al continente, un retorno histórico. Lo mucho que nuestro país hizo por África en el siglo XX no se puede comparar con nada ni nadie. En general, ayudó a traer la libertad real a naciones y pueblos. Todo el mundo aquí lo recuerda y lo aprecia", aseguró Zajárova.La vocera de la diplomacia rusa resaltó que "esto, por supuesto, no es una coyuntura del momento, sino una línea que se está construyendo a largo plazo. Permítanme recordarles que la primera cumbre Rusia-África tuvo lugar en Sochi en 2019". Recordó que en los próximos días se celebrará en Sudáfrica el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de los países BRICS. La diplomática recordó que esta asociación lleva muchos años debatiendo, entre otras cosas, la agenda relevante para los países de África.Zajárova enfatizó que Lavrov se encuentra en Mozambique, el tercer país en un día de su gira africana."Este es el tercer país de esta gira. Hemos tenido casos así antes, pero se pueden contar con los dedos de la mano cuando hubo visitas a tres países en un día. ... Hoy [31 de mayo] hay una visita y conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores de Mozambique, con el jefe de Estado", dijo.El canciller ruso está de gira por África. Ha visitado Kenia y Burundi y ahora se encuentra en Mozambique. Después tiene previsto ir a Sudáfrica, donde participará en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS.

