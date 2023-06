https://sputniknews.lat/20230601/con-chat-gpt-un-autor-ha-escrito-mas-de-90-libros-y-gano-unos-2000-dolares-1140087314.html

Con Chat GPT, un autor ha escrito más de 90 libros y ganó unos 2.000 dólares

Con Chat GPT, un autor ha escrito más de 90 libros y ganó unos 2.000 dólares

Las posibilidades del Chat GPT no dejan de sorprender. Esta vez, un usuario estadounidense aseguró que hace uso del chatbot para crear libros enteros de... 01.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-01T02:59+0000

2023-06-01T02:59+0000

2023-06-01T03:29+0000

internacional

🎭 arte y cultura

sociedad

eeuu

inteligencia artificial

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/13/1139639674_0:540:2049:1692_1920x0_80_0_0_ac5e4be7bc2f9c8775fea041400899c1.jpg

Se trata de Tim Boucher, quien aseguró que además de "escribir" sus historias utilizando la inteligencia artificial las ilustra con Midjourney, otro programa de IA que genera imágenes a partir de descripciones de texto. A decir del autor, Chat GPT se convirtió en su asistente constante desde agosto de 2022 —mucho antes de que la popularidad de esta herramienta se disparara—, lo que le permitió mejorar su contenido rápidamente. De esa manera, en menos de un año Boucher ha producido 97 libros en los que las historias forman parte de un entramado interdependiente cuyos personajes se intercalan. No obstante, el usuario reconoce que sus narraciones no son profesionales y tampoco pueden compararse con los textos de autores reconocidos, quienes pueden demorar meses o hasta años para publicar una obra. Entre las metas de Boucher se encuentra llegar a 1.000 publicaciones y seguir creando más, lo que espera lograr con ayuda de Chat GPT, herramienta sin la cual, considera, no habría llegado a donde está. Y aunque le toma menos de un día publicar un libro completo, el escritor consideró que puede mejorar mucho más, por lo que dio a conocer que está recurriendo a la IA para "programar miniaplicaciones que podrían acelerar mi proceso creativo en el futuro".

https://sputniknews.lat/20230511/google-abre-su-inteligencia-artificial-para-mexico-bard-es-accesible-en-mas-de-180-paises-1139307040.html

https://sputniknews.lat/20230321/la-inteligencia-artificial-afectara-el-mercado-laboral-en-america-latina-1137067109.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🎭 arte y cultura, sociedad, eeuu, inteligencia artificial