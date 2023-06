https://sputniknews.lat/20230601/inversiones-chinas-la-clave-para-el-desarrollo-energetico-argentino-1140132448.html

Inversiones chinas: ¿La clave para el desarrollo energético argentino?

Inversiones chinas: ¿La clave para el desarrollo energético argentino?

Alberto Fernandez inauguró junto a su par boliviano un electroducto para vincular energéticamente ambos países. Desde China, el diputado nacional Máximo Kirchner se reunió con empresarios de Huawei y se especula si ellos desarrollarán el 5G en Argentina.

2023-06-01T22:15+0000

2023-06-01T22:15+0000

2023-06-01T22:15+0000

cara o ceca

argentina

gobierno de argentina

energía

sergio massa

acuerdos

china

5g

bolivia

electricidad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/01/1140132292_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c1d600ad74389bc1c777148cc435d18a.png

Inversiones chinas: ¿La clave para el desarrollo energético argentino? Inversiones chinas: ¿La clave para el desarrollo energético argentino?

Esta semana el presidente Alberto Fernandez trajo consigo varios anuncios: protagonizó el regreso de la UNASUR en Brasil, que vislumbra un sendero de unión entre los países de la región bajo el liderazgo progresista de Lula Da Silva.Luego anunció, en cuanto al gasoducto que permitirá a Argentina exportar el gas de Vaca Muerta hasta Brasil, que ya no existen obstáculos legales para la intervención del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) del país vecino en la construcción de la fase 2 del mismo.Desde Bolivia, junto con el presidente Luis Arce, Fernández inauguró el electroducto "uana Azurduy de Padilla , la primera vinculación eléctrica entre ambos países que permitirá mejorar el abastecimiento de energía y favorecer su suministro a las poblaciones de zonas fronterizas.En Cara o Ceca, dialogamos con Cristian Folgar, licenciado en Economía y ex subsecretario de Combustibles de la Nación (2003-2007) sobre el futuro energético del país. "Hay que seguir invirtiendo en infraestructura para aprovechar la producción de hidrocarburos, gas y petróleo de Vaca Muerta. Junto con las líneas de alta tensión, diría que son las principales claves".Folgar opinó que el gran obstáculo para el crecimiento del sector energético es la situación de "las condiciones macroeconómicas". "Mientras tengamos este desequilibrio, va a costar atraer inversiones en el sector energético. Como es el que ofrece oportunidades en el corto plazo, será el primer beneficiado. Pero hoy la clave no está en el sector energético, sino en tener una macroeconomía ordenada".¿Será Huawei el que desarrolle el 5G en Argentina?En el viaje de la delegación argentina a China, el diputado nacional Máximo Kirchner se reunió con representantes de la empresa tecnológica Huawei, que podría llevar adelante el desarrollo del 5G en el país.Esta tecnología de telecomunicaciones es motivo de conflicto entre China y EEUU, porque ambos quieren controlar el dominio del mercado y la imposición de estándares.Sobre su desarrollo en el país afirmó que "se necesita un tendido de fibra óptica y estamos lejos de la penetración de Brasil, que tiene un 70% de conexión con fibra, ya que acá es un 27%. Tampoco está asignado el espectro y debería hacerse, para darle una frecuencia específica al 5G"."Las inversiones las hacen las empresas que brindan el servicio y eligen con quién. Los tres principales proveedores son Huawei, Eriksson y Nokia. En algunos casos, al calificar el uso de Huawei como de riesgo estratégico, las empresas no la pudieron usar", destacó.

argentina

china

bolivia

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

energía, argentina, bolivia