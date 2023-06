Jorge Macri, el primo del expresidente que buscará retener el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires

https://sputniknews.lat/20230601/jorge-macri-el-primo-del-expresidente-que-buscara-retener-el-gobierno-de-la-ciudad-de-buenos-aires-1140091640.html

La disputa en la interna del partido Propuesta Republicana (PRO), formación política fundada por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), se saldó con la elección de Jorge Macri como candidato único del sector para la jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), bastión electoral del macrismo, que gobierna la capital desde 2007.La designación de Jorge Macri fue el resultado de un acuerdo entre los dos principales precandidatos del sector a la presidencia de la nación, el actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.Los referentes políticos habían convenido elegir el candidato para gobernar la ciudad según quien midiera mejor en las encuestas, rubro que benefició a Macri por encima de Fernán Quiroz, actual ministro de Salud porteño y hombre de confianza de Rodríguez Larreta.De todos modos, algunos medios argentinos especulan con que la influencia política de Mauricio Macri, fundador de la agrupación política, habría sido clave para que Rodríguez Larreta aceptara ceder posiciones en la ciudad de Buenos Aires.¿Quién es Jorge Macri?El candidato del PRO al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 58 años. Desde temprana edad ha estado vinculado al mundo empresarial.A nivel político, su primer paso fue crear junto a su primo Mauricio la Fundación Creer y Crecer en 2001, un think tank que sentó las bases del proyecto político del PRO. Pocos años después sería electo como el primer diputado provincial del PRO en 2005.En octubre de 2011, fue elegido intendente del partido bonaerense de Vicente López, destronando al histórico dirigente radical devenido en kirchnerista, Enrique García, con el 38% de las preferencias electorales. Fue reelecto en el cargo en 2015 y 2019, con el 54% y 64% de los votos respectivamente.En 2016 su nombre apareció relacionado, como propietario de la empresa Artecity N2014 LLC, a los Papeles de Panamá, como se denominó a la filtración de documentos confidenciales de la firma de abogados Mossack Fonseca, la cual creaba sociedades offshore en paraísos fiscales.La Cámara Federal del partido bonaerense de San Martín lo sobreseyó de los cargos de lavado de activos al comprobarse el origen de los fondos y que las operaciones con dicha empresa estaban registradas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) organismo estatal que regula la recaudación fiscal en el país.Desde 2021, Macri es el ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Arribó al gabinete del Rodríguez Larreta tras solicitar un pedido de licencia de su cargo como intendente de Vicente López.Candidatura porteñaSobre Macri pesa una impugnación judicial presentada por otro aspirante al Gobierno de la ciudad por no cumplir con los requisitos legales para ser candidato.Para ser candidato a jefe de Gobierno porteño, Macri debe justificar ante la Justicia su residencia en CABA durante los últimos cinco años, lo que resulta incompatible con similar exigencia en el municipio de Vicente López, municipio que en efecto aún preside, a pesar de mantener un cargo en el Gobierno porteño desde 2021."Si puede demostrar que hace cinco años vive allá, defraudó a los vecinos al presentarse como intendente en el 2019", declaró al medio Perfil, la edil del Frente de Todos, Laura Braiza, tras insistir en el pedido de renuncia a Macri en la Intendencia de Vicente López."Que se queden tranquilos, que los requisitos legales se cumplen", aseguró Macri según consigna La Nación.En una entrevista concedida a la radio Futurock, el candidato habría dado por descontado que sería el candidato del PRO en CABA, a pesar de la polémica sobre si cumple o no con los mencionados requisitos. "Viví más de 41 años en Capital Federal, hice mis estudios, me casé, tuve emprendimientos aquí. (...) Fui DJ y tocaba más en Buenos Aires que en Vicente López. Me une una historia a esta ciudad", aseguró Macri, de acuerdo a lo recogido por Página 12.El candidato de la coalición Juntos por el Cambio —oficialista en CABA y opositora a nivel nacional—, que integra el PRO, se definirá en las PASO (elecciones primarias, abiertas, simultáneas) del 13 de agosto.A la fecha los aspirantes son Jorge Macri por el PRO; Martín Lousteau de la Unión Cívica Radical (UCR); Gabriela Ocaña, diputada nacional de Confianza Pública, y Roberto García Moritán, legislador porteño de Republicanos Unidos.Asimismo, es posible que Ricardo López Murphy, diputado nacional por CABA de Republicanos Unidos, se presente como competidor por la jefatura del Gobierno porteño dentro de la coalición.De acuerdo al último sondeo electoral realizado por CB Consultora sobre un universo de 1.400 encuestados, Jorge Macri lidera las preferencias con un 18,6% de los votos, sobre el 14,9% de Lousteau.Según la encuesta, en las elecciones generales del 22 de octubre, la candidatura de Juntos por el Cambio, encarnada en Jorge Macri se impondría con un 51,4% de los votos sobre Leandro Santoro del Frente de Todos, quien tiene un 19,9% de las preferencias, informó el medio local Letra P.

