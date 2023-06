https://sputniknews.lat/20230601/la-reunion-de-ebrard-con-migrantes-en-eeuu-es-la-defensa-de-los-connacionales-y-de-los-intereses-1140051769.html

La reunión de Ebrard con migrantes en EEUU: "Es la defensa de los connacionales y de los intereses"

La reunión de Ebrard con migrantes en EEUU: "Es la defensa de los connacionales y de los intereses"

El encuentro que sostendrá el canciller mexicano Marcelo Ebrard con líderes y representantes de la comunidad migrante en Estados Unidos no representa una... 01.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-01T21:03+0000

2023-06-01T21:03+0000

2023-06-01T21:03+0000

internacional

💬 opinión y análisis

andrés manuel lópez obrador

ron desantis

marcelo ebrard

política

seguridad

florida

méxico

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/1e/1140051613_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_abeb2cb3edb740177730427fecef5925.jpg

Será el 30 de junio cuando el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, Marcelo Ebrard, se reúna con 1.500 líderes y representantes de la comunidad mexicana en Estados Unidos —con residencia en ese país—, para hacer frente al racismo y xenofobia que padecen por ataques de diversos políticos del Partido Republicano estadounidense.Lo anterior sucederá horas antes de la entrada en vigor de una legislación aprobada el 10 de mayo por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que establece que las empresas con más de 25 trabajadores deberán utilizar e-verify, un sistema federal para comprobar el estatus migratorio de las personas. La medida impulsada por el mandatario local también obligará a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid a recoger información sobre el estatus migratorio de los pacientes que sean ingresados para su atención. Mientras que el transporte de personas que no cuenten con documentación desde otros estados hacia Florida será tipificado como delito con penas posibles de hasta 15 años de cárcel.A decir de Ebrard, el encuentro será muy relevante puesto que "en todos los estados de la Unión Americana (se) están viendo estas leyes [antiinmigrantes y racistas] como el principio, o sea hay una teoría del dominó del racismo: si tú permites que el primer dominó caiga, pues entonces luego van a seguir los 24 estados que gobiernan los republicanos y después va a ser el tema en la campaña, entonces es una reacción temprana".¿Qué significa este encuentro de cara al proceso electoral estadounidense? Sputnik conversó con el doctor en ciencias políticas y sociología José María Ramos García, egresado del Instituto Universitario y de Investigación José Ortega y Gasset, de Madrid, España, quien señaló que la reunión entre el titular de la política exterior mexicana y líderes migrantes de diversos ámbitos puede entenderse desde tres ángulos.La mano de obra de Florida es mexicanaFlorida es uno de los principales productores agrícolas en todo EEUU, con exportaciones muy relevantes en cuanto a frutas y vegetales que, en su mayoría, son producidas por mano de obra mexicana. En ese sentido, el académico comentó que "llama la atención que se generen este tipo de restricciones [contra la población migrante], considerando el aporte económico que [el sector agrícola] da para el fortalecimiento no solamente del estado (...), sino al crecimiento económico del país".En segundo lugar, el estudioso subrayó las críticas que se han realizado contra la administración de Ron DeSantis y otros gobernadores estadounidenses, a los que se les ha acusado de marginar a la comunidad migrante. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, cuando los trabajadores del campo fueron clasificados como "esenciales", el republicano culpó de un repunte de contagios a los migrantes, asegurando que "algunos de estos tipos van a trabajar en un autobús escolar y todos están empacados allí como sardinas".Por ello, la reunión del próximo 30 de junio en Miami que encabezará Ebrard, a decir del experto, es muy importante porque es un reconocimiento a la labor de los connacionales.En tercer lugar, el también profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef) mexicano mencionó la relevancia de la fuerza electoral que representa la comunidad mexicana en el país norteamericano. "Lo hemos visto en, cuando menos, los últimos tres procesos electorales: que la participación de origen mexicano es muy importante", distinguió.No obstante, el académico precisó que la comunidad mexicana viviendo en Estados Unidos no es homogénea y, por lo mismo, no votan solamente por candidatos del Partido Demócrata, opositor al republicano DeSantis. De hecho, aseguró que existen sectores de origen mexicano muy conservadores que suelen votar por candidatos republicanos.Por ello, mencionó el investigador, las posiciones "restriccionistas que ha estado planteando el gobernador Ron DeSantis reflejan un desconocimiento de la dinámica agrícola, pero por razones políticas [el aspirante a ocupar la Casa Blanca] está asumiendo una posición que es muy distante y muy diferente a la posición más inclusiva, más solidaria que el gobernador de California ha estado manteniendo".Con todo, Ramos García señaló que entre el electorado de Florida también hay posiciones mexicanas que no son tan extremistas y que, por lo tanto, no coinciden con los planteamientos de DeSantis.¿Interferencia en el proceso electoral de EEUU?El 26 de abril, el congresista republicano Dan Crenshaw presentó una resolución en la que acusó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de querer interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, a desarrollarse en 2024. Concretamente, el representante republicano denunció que, con sus declaraciones, López Obrador violó la ley estadounidense y los tratados internacionales, por lo que pidió a la Cámara de Representantes exigir al mandatario mexicano retractarse, además de demandar al Departamento de Estado monitorear las actividades del Gobierno de México para evitar injerencias.En ese contexto, el especialista en la relación bilateral consideró que existe la posibilidad de que surjan algunas manifestaciones similares en lo que respecta al congreso migrante del 30 de junio. "Sobre todo tomando en cuenta que, en las últimas semanas, se ha visto cierta polarización, no únicamente sobre el tema de la migración, sino sobre el tema del narcotráfico, de la política mexicana con respecto al combate a las drogas", apuntó. Sin embargo, hizo hincapié en que este tipo de reuniones son una práctica legal y muy común en Estados Unidos, que responden, en este caso, a la defensa de los intereses de los connacionales.Es importante promover el voto de los migrantes mexicanosPor otro lado, el especialista consideró que es muy importante que se promueva el voto de los ciudadanos de origen mexicano en Estados Unidos, ya sea en favor de demócratas o republicanos. Esto porque, de acuerdo con Ramos García, "los principales acuerdos en materia de migración y de libre comercio han sido suscritos con actores republicanos, eso no hay que dejarlo de lado"."México no debe de cerrarse a este tipo de alternativas (...) el político republicano es mucho más pragmático, está a favor del business, de la competitividad, de las inversiones. [México] tiene que ser muy, pero muy cauto con las posiciones que adopten los representantes mexicanos en Estados Unidos", declaró.Asimismo, mencionó que México debe insistir y aprovechar que tiene como aliado al presidente Joe Biden para promover una reforma migratoria, sobre todo en este año, en el que "hemos visto la mayor movilidad laboral y regular en la historia, cuando menos de los últimos 40 años, entre México y Estados Unidos".¿Qué se puede esperar del congreso migrante?Uno de los objetivos del congreso migrante, de acuerdo con la cancillería mexicana, es determinar los próximos pasos del Plan de Acción para las Comunidades Mexicanas Residentes en el Exterior.Tal documento fue elaborado por la SRE luego de un encuentro, en agosto de 2022, con integrantes de las comunidades mexicanas residentes en Estados Unidos para trabajar en un plan conjunto que abarcara acciones del presente hasta el 2024.En ese sentido, Ramos García consideró que, tras el encuentro previsto para el 30 de junio, la agenda del Gobierno mexicano "debe reflejar la diversidad [de la comunidad mexicana que reside en Estados Unidos] y poner los puntos más prioritarios para la agenda mexicana y, sobre todo, ver los escenarios del pasado reciente"."Tenemos una diversidad de posiciones al interior de nuestra propia comunidad mexicana que, repito, [lo mismo] están en contra del aborto que están a favor de las libertades. Están a favor de la alta educación, pero también profesan valores conservadores, entonces esta agenda [tras la reunión] debe reflejar esta diversidad", recomendó el investigador.

https://sputniknews.lat/20230526/llamado-de-amlo-a-no-votar-por-desantis-responde-a-las-injerencias-de-eeuu-en-la-politica-mexicana-1139873372.html

https://sputniknews.lat/20230526/amlo-todo-el-que-se-lance-en-contra-de-mexico-la-recomendacion-va-a-ser-que-no-se-vote-por-ellos-1139903216.html

https://sputniknews.lat/20230516/se-puede-convertir-en-un-arma-letal-el-discurso-antimexicano-en-eeuu-va-mas-alla-de-lo-electoral-1139494261.html

https://sputniknews.lat/20230513/el-canciller-de-mexico-responde-a-senador-de-eeuu-es-un-ignorante-1139438953.html

https://sputniknews.lat/20230513/el-gobernador-de-florida-se-lanza-contra-amlo-tiene-un-desastre-entre-sus-manos--video-1139416766.html

https://sputniknews.lat/20230427/quien-es-la-hispana-que-dirigira-la-campana-electoral-de-biden-rumbo-a-2024-1138644670.html

https://sputniknews.lat/20221026/el-voto-latino-pesa-en-eeuu-pero-es-muy-diverso-a-quien-beneficia-1131807598.html

florida

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Karen Fabián https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0a/14/1131705663_83:0:871:788_100x100_80_0_0_f12c205b9d45e84352eee8a7fdf36405.jpg

Karen Fabián https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0a/14/1131705663_83:0:871:788_100x100_80_0_0_f12c205b9d45e84352eee8a7fdf36405.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Karen Fabián https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0a/14/1131705663_83:0:871:788_100x100_80_0_0_f12c205b9d45e84352eee8a7fdf36405.jpg

💬 opinión y análisis, andrés manuel lópez obrador, ron desantis, marcelo ebrard, política, seguridad, florida, méxico, eeuu, gobierno de méxico, casa blanca, drogas