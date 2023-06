https://sputniknews.lat/20230601/moscu-espera-que-kiev-siga-puntos-de-la-oiea-sobre-seguridad-de-la-planta-de-zaporozhie-1140114194.html

Moscú espera que Kiev siga puntos de la OIEA sobre seguridad de la planta de Zaporozhie

Moscú espera que Kiev siga puntos de la OIEA sobre seguridad de la planta de Zaporozhie

VIENA (Sputnik) — Rusia espera que Ucrania cumpla con los cinco puntos, formulados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), para garantizar la... 01.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-01T14:13+0000

2023-06-01T14:13+0000

2023-06-01T14:29+0000

defensa

ucrania

📰 ataques ucranianos a la central nuclear de zaporozhie

zaporozhie

rusia

🌍 europa

organismo internacional de energía atómica (oiea)

mijaíl uliánov

rafael grossi

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/07/1137869896_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_557dc389d7118433fe6806fa9491c1ff.jpg

Asimismo, recordó que durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el representante permanente de Ucrania no expresó su apoyo a las propuestas presentadas, incluido el primer punto que destaca la inadmisibilidad de cualquier ataque contra la instalación nuclear. "Solo tomó en consideración estos puntos. Al mismo tiempo, declaró que Ucrania nunca recurrirá a acciones que puedan provocar una avería nuclear en la central", añadió Uliánov. Además, opinó que Ucrania no bloqueará la iniciativa de Grossi, pero "no se puede excluir que Kiev viole el punto sobre la inadmisibilidad de cualquier ataque contra la planta nuclear de Zaporizhzhia".El alto diplomático llamó a la comunidad internacional a reaccionar de manera rígida si Kiev ataca la central, ya que puede provocar una catástrofe nuclear.Respecto a los países occidentales, Moscú no espera que presionen a Kiev para que cumpla la propuesta de Grossi, indicó Uliánov.A su juicio, los puntos de la OIEA son pasos en la dirección correcta y, probablemente, su implementación contribuirá a reforzar la seguridad física y nuclear de la central de Zaporizhzhia.Sin embardo, recalcó, hay que esperar para ver cómo se cumplirán todos los puntos, especialmente el párrafo sobre el anuncio público de cualquier violación de la iniciativa.El 30 de mayo, Grossi propuso ante el Consejo de Seguridad de la ONU varios principios para proteger la planta: no realizar ataques desde o contra ella; no usarla como centro de almacenamiento de armas pesadas o base para el personal militar; no poner en riesgo el suministro eléctrico de la central; proteger todas las estructuras, sistemas y componentes esenciales de la planta de ataques o actos de sabotaje. El director general del OIEA instó a abstenerse de toda acción que socave estos principios.

https://sputniknews.lat/20230601/rusia-aprecia-el-trabajo-de-grossi-para-proteger-la-planta-nuclear-de-zaporozhie-1140102067.html

ucrania

zaporozhie

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, 📰 ataques ucranianos a la central nuclear de zaporozhie, zaporozhie, rusia, 🌍 europa, organismo internacional de energía atómica (oiea), mijaíl uliánov, rafael grossi, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto