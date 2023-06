https://sputniknews.lat/20230601/rusia-llama-a-iniciar-consultas-sobre-candidatos-para-la-presidencia-de-la-osce-en-2024-1140125042.html

"Llamamos a la presidencia actual [de la OSCE] de Macedonia del Norte a iniciar sin demora el proceso de consultas plenas sobre los verdaderos candidatos para acordar rápidamente una decisión ministerial apropiada y permitir a la próxima presidencia prepararse adecuadamente para el año que viene", afirmó Lukashévich en una reunión de la organización. De acuerdo con el diplomático, la OSCE debe ser liderada por alguien que sea capaz de preservar su supervivencia sin sacrificar el trabajo a sus estrechos intereses nacionales. Lukashévich subrayó que Moscú comparte plenamente la preocupación de Minsk por la aprobación de un nuevo país a la presidencia de la organización en 2024. De conformidad con las normas de la OSCE, la presidencia rotatoria debe ser aprobada por los 57 Estados miembros. Según la emisora finlandesa Yle, Rusia y Bielorrusia no quieren aprobar la candidatura de Estonia para la presidencia el próximo año, y Estonia no está preparada para renunciar a su candidatura. Hasta la fecha, ni Moscú ni Minsk hicieron declaraciones oficiales sobre el tema. El 30 de mayo, el portavoz de la Cancillería de Bielorrusia, Anatoli Glaz, afirmó en una entrevista con Sputnik que un país, cuyo liderazgo "considera posible violar directamente el principio básico de las relaciones entre los Estados —el respeto de la soberanía y de la independencia—" no puede recibir el apoyo para presidir en la OSCE.

