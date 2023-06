Uruguay: crece la discusión política ante la creciente inseguridad; interpelan a ministro

https://sputniknews.lat/20230601/uruguay-crece-la-discusion-politica-ante-la-creciente-inseguridad-interpelan-a-ministro-1140127653.html

El opositor Frente Amplio interpelará en el Parlamento al Ministro del Interior, a raíz de la sucesión de homicidios en el país. En otro orden, en Chile se aprobó el primer borrador de la nueva Constitución. Estas y más noticias en 'En órbita'.

El Frente Amplio, coalición opositora de izquierda en Uruguay, advirtió que en el país en lo que va el año “hubo casi un homicidio por día".El llamado a sala del ministerio del Interior, Luis Alberto Heber, estará a cargo del diputado Sebastián Valdomir, quien subrayó que en los primeros 150 días de 2023 se cuentan 148 homicidios.El legislador afirmó que "el plan que dice tener el Gobierno" de Luis Lacalle Pou para frenar el aumento de los crímenes "no termina de aterrizar".A juicio de Carrera, "en Uruguay la derecha festejó mucho que habían disminuido los delitos gracias a sus políticas públicas. Pero lo que aquí se notó mucho fue el impacto de la pandemia, con la falta de movilidad. Nosotros consideramos que en 2021, con el regreso de las actividades, creció la violencia".“Con este Gobierno [iniciado en marzo de 2020] ha habido un desmantelamiento de las políticas profesionales del Ministerio del Interior", denunció el entrevistado.Para el legislador, el objetivo del Frente Amplio con la convocatoria "no es hacer caer al ministro", sino que el Gobierno "sea responsable" del problema."Con esta interpelación el FA busca que las autoridades se hagan cargo, muestren sus planes. Va para el cuarto año de este Gobierno y no vemos ninguna política pública al respecto o respaldo a la Policía, quienes nos denuncian de falta de equipamiento, de munición y pérdida de poder adquisitivo", señaló Carrera.El senador afirmó que hoy el principal problema de la ciudadanía es la "seguridad pública".Por su parte, el ministro Heber declaró a la prensa local que los homicidios "están bajando notoriamente" y aseguró que en mayo "cayeron 50%" respecto a 2022.En tanto, en menos de 24 horas se denunciaron otros tres homicidios en la capital del país, Montevideo. El ministro opinó que "estas 24 horas no son representativas" para afirmar que los homicidios están creciendo.Desde el Gobierno, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, consideró como un "contrasentido" que la oposición promueva interpelar al ministro del Interior."El Frente Amplio tiene todo el derecho a hacerlo, pero es raro luego de 15 años de la gestión de los ministros anteriores, todos de ese partido político”, agregó el jerarca.En este marco, el senador frenteamplista Carrera consideró que las declaraciones de Delgado denotan que las autoridades nacionales "niegan la realidad".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la aprobación del primer borrador de la nueva Constitución de Chile, que busca sustituir la vigente, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).Conversamos con Francisco Vicencio, cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente de la Universidad Alberto Hurtado.En otro orden, este 1 de junio las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia atacaron las reservas ucranianas.Previamente, Moscú comunicó que "impidió" la irrupción de unidades del ejército de Kiev, reforzadas con tanques, en la provincia de Bélgorod. Las autoridades regionales confirmaron heridos, a raíz de bombardeos contra instalaciones civiles.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

