https://sputniknews.lat/20230602/abuela-de-plaza-de-mayo-repatriar-el-avion-skyvan-es-un-acto-de-justicia-1140169999.html

Abuela de Plaza de Mayo: "repatriar el avión Skyvan es un acto de justicia"

Abuela de Plaza de Mayo: "repatriar el avión Skyvan es un acto de justicia"

Argentina recuperará un avión que usaba la última dictadura para lanzar a detenidos-desaparecidos al Río de la Plata. Conversamos con el fotógrafo Giancarlo Ceraudo que investigó su paradero y con Taty Almeida, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo. Por otra parte, en Brasil, Lula Da Silva logró ampliar su gabinete.

2023-06-02T22:24+0000

2023-06-02T22:24+0000

2023-06-02T22:24+0000

cara o ceca

argentina

dictadura

abuelas de plaza de mayo

tati almeida

escuela de mecanica de la armada (esma)

río de la plata

avión

luiz inacio lula da silva

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/02/1140170177_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_14d0a6d2ba17429937be77781bf6fb72.png

Abuela de Plaza de Mayo: “repatriar el avión Skyvan es un acto de justicia” Abuela de Plaza de Mayo: “repatriar el avión Skyvan es un acto de justicia”

Este sábado será repatriado a Argentina un avión Skyvan PA-51 que fue utilizado por la última dictadura militar (1976-1983) para asesinar a los detenidos-desaparecidos. Según anunció el ministro de Economía Sergio Massa en su cuenta de Twitter, la aeronave volverá desde Estados Unidos, donde fue descubierta.Los "vuelos de la muerte" fueron un mecanismo mediante el cual el régimen dictatorial arrojaba a las personas secuestradas desde la aeronave al Río de la Plata, para no dejar rastros de los crímenes que cometía el Gobierno.La frecuencia era de entre una y dos veces por semana, y sucedió mayoritariamente entre los años 1976 y 1977. Desde allí arrojaron, por ejemplo, a las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon, y también a las madres de Plaza de Mayo Esther Ballestrino, María Eugenia Ponce y Azucena Villaflor.Conversamos en Cara o Ceca con Giancarlo Ceraudo, el fotógrafo que investigó el paradero de los aviones junto con la periodista Myriam Lewin. "Cuando supe que habían comprado el avión para repatriarlo, fue una emoción muy grande para mí. El único que seguía volando era uno de Fort Lauderdale. Buscamos los documentos y los entregamos a la justicia, que hizo su camino hasta llegar al piloto para después condenarlo"."Yo llegué para retratar la crisis del 2001 y empecé a meterme con el tema de la dictadura por las marchas de las madres de Plaza de Mayo. Los vuelos de la muerte eran algo muy visible de la dictadura y comencé a buscar los aviones", contó.Por su parte, Taty Almeida, abuela de Plaza de Mayo, celebró la noticia y dijo que "fue una tarea que empezó como hace 4 años. Hablamos con autoridades porque dijimos que ese avión tenía que estar acá en Argentina. Y lo logramos. Va a estar en la ex ESMA".También hizo referencia a los 40 años de democracia ininterrumpida de Argentina. "Nos costó tanto que la tenemos que cuidar, pero también exigir, porque no puede ser que tengamos presos políticos como Milagro Sala, que tengamos esta mafia judicial que quiere terminar con la investigación del atentado a Cristina Kirchner".Finalmente, respaldó una posible candidatura de Eduardo "Wado" de Pedro por el oficialismo. "Dios quiera que podamos seguir con un gobierno nacional y popular con todos los errores, pero que se pueden modificar. Espero que gane el que cumpla con lo que prometa". Finalmente, Lula logró ampliar su gabineteEl presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, consiguió que las dos Cámaras del Congreso le aprobaran su gabinete y, por ende, expandió los ministerios de 23 a 37. De esta forma, evitó un cambio de ministros forzado y tensiones con la coalición junto a la que llegó a la Presidencia.En Cara o Ceca hablamos con Emir Sader, analista político brasileño. "Esta semana fue positiva para Lula porque las principales leyes que envió al congreso fueron aprobadas con mayorías amplias. La reestructuración del gobierno incluye la introducción del ministerio de Cultura, que había sido abolido por Bolsonaro"."En lo nacional, este tercer mandato es distinto a los anteriores, por lo que recibió: el presidente del banco central es de ideología neoliberal y tiene una tasa de interés muy alta y luego tiene un congreso con mayoría conservadora", agregó.

argentina

río de la plata

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argnetina, abuelas de plaza de mayo, dictadura