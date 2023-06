"América Latina necesita tener una conciencia geopolítica popular"

https://sputniknews.lat/20230602/america-latina-necesita-tener-una-conciencia-geopolitica-popular-1140139577.html

Estamos viviendo un momento de gran complejidad a nivel internacional, pautado por la disputa hegemónica entre EEUU y China, así como por la valorización de determinados territorios por sus recursos, como es el caso de América Latina. En este sentido, "resulta clave abordar el pensamiento latinoamericano sobre la unidad continental, lo cual es estratégico para proyectarnos a nivel global", sostuvo.En este marco, "abordamos aspectos de soberanía energética, tecnológica, sanitaria y alimentaria", dijo. Asimismo, "resulta importante discutir la cuestión de la geopolítica del Atlántico Sur, que no sólo interpela a la Argentina, sino que a toda la región, por el hecho de su militarización cuando somos una región de paz", indicó. Por lo tanto, "necesitamos tener una consciencia geopolítica popular, incorporando una dimensión más de nuestra lectura de lo que pasa a nivel internacional", sostuvo.Hacia una mirada común latinoamericanaEn lo que concierne a la defensa, "en el Sur de América se observa la existencia de bases de la OTAN a través de la presencia de Reino Unido, motivo por el cual toda la región como tal debe recuperar la soberanía de las Malvinas", expresó Vázquez. En este contexto, "poder pensar la soberanía y el posicionamiento geopolítico de la región a partir de una mirada común es parte de nuestros objetivos", concluyó la investigadora del Observatorio del Sur Global.Ecuador: se agrava la crisis política e institucionalSe advierten todo tipo de amenazas a las instituciones en el marco de la crisis política que enfrenta el país, dijo a Sputnik la socióloga ecuatoriana Irene León.Tras la nueva convocatoria a comicios anticipados con motivo del decreto 741 realizado por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, "se advierte una señal de miedo frente a una destitución inminente que estaba avanzada en el parlamento", expresó León. En este sentido, "Lasso no logró probar que era inocente de peculado en ese escenario, por lo que acude a esta figura constitucional de la muerte cruzada para disolver el parlamento y evitar así su destitución", explicó.Debido a que no se advierte una situación de conmoción interna, ni obstáculos al plan nacional de desarrollo, así como tampoco la Asamblea se ha arrogado funciones, "diversos actores políticos y sociales han denunciado el carácter ilegal de este decreto", sostuvo. Por lo tanto, "el país está en una situación muy compleja", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la perspectiva del institucionalismo liberal en torno al rol de los Estados en los conflictos internacionales.TeatroEn el cierre cultural de M24 nos contactamos con el actor Roberto Bornes, con quien dialogamos sobre la obra Los Padres Terribles, que se presentará el 10 y 11 de junio en el auditorio Nelly Goitiño del Sodre.

