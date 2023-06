https://sputniknews.lat/20230602/economia-circular-compostables-y-mas-que-ocurre-en-mexico-con-los-plasticos-1140121542.html

Economía circular, compostables y más: ¿qué ocurre en México con los plásticos?

Economía circular, compostables y más: ¿qué ocurre en México con los plásticos?

México es uno de los países en América Latina que ha realizado más acciones para evitar los plásticos de un solo uso y, en la medida de lo posible, sustituir... 02.06.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el territorio mexicano se producen más de 106.000 toneladas de residuos sólidos urbanos, entre los que se incluye el plástico de un solo uso.El especialista de la Unidad de Investigación en Ecología Vegetal de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la UNAM, Arcadio Monroy Ata, refirió en entrevista para el sitio web de la universidad que la mayoría son desechos plásticos."Somos [alrededor de] 130 millones de mexicanos. Esto implica que cada uno de nosotros, incluso un bebito, generamos en promedio casi 1 kilogramo de residuos sólidos; 45% de estos son orgánicos, es decir, desechos de comida [cáscaras de plátano y de naranja, por ejemplo] y el resto, 55%, son sólidos, como plásticos blandos y duros [PET], metales –aluminio, por ejemplo–, vidrio, cartón, papel, etcétera", comentó.¿Cómo se lleva a cabo en México?Si bien sobre los plásticos de un solo uso no existen disposiciones claras reflejadas a nivel federal en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos — la discusión se mantiene en el Congreso mexicano—, cada entidad ha realizado diversos esfuerzos para frenar este material o decantarse por aquellos que puedan reutilizarse o reciclarse, sumándolos a otros compostables.Uno de los ejemplos más exitosos es el caso de la Ciudad de México, que en los últimos días se sumó al Compromiso Global por la Nueva Economía del Plástico, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Con ello, la capital latinoamericana busca fomentar la reutilización de los materiales y el uso de envases reusables; impulsar la desaparición de nuevos recipientes y productos plásticos innecesarios; crear la infraestructura para aumentar el reciclaje y reuso de los materiales, así como incrementar la recolección y clasificación de los plásticos.En la capital mexicana se ha prohibido el uso de bolsas de plástico; solo se venden aquellas que son compostables o reutilizables. Además, los popotes de ese mismo material han sido sustituidos por artilugios de papel o metal."También podemos nombrar a todo el Valle de México, a las iniciativas que se implementan en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Querétaro. Además, hay que tomar en cuenta a las comunidades y ciudades aisladas de cada estado", explica la maestra Gabriela Jiménez, integrante del Instituto de Ecología de la UNAM, en entrevista para Sputnik.Otros estados que también cuentan con leyes al respecto son Veracruz —fue el primero en reducir el uso de plásticos y popotes en el país—; Jalisco; Sonora; Nuevo León; Tabasco; San Luis Potosí y Aguascalientes.La economía circular del plástico y otras alternativasUna de las maneras de manejar el plástico y ayudar al medioambiente es la economía circular. Esta se aplica en varias entidades de México.De acuerdo con la experta, este tema es nuevo; comenzó a impulsarse poco antes de la pandemia de COVID-19, pero su implementación se dio de mayor forma con la reapertura gradual de las actividades, la vacunación y otros sucesos que hicieron más segura esta transición.La organización no gubernamental Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) detalla las variantes que se pueden observar dentro de la economía circular."Para aquellos productos plásticos que se necesitan y no cuentan con una opción ambientalmente más sostenible o de menor impacto, se debe optar por un producto reusable, reciclable o compostable. Una alternativa para reducir el uso de plásticos es a través de la sustitución del material por otros con menor impacto ambiental y que puedan ser recirculados", apunta en su sitio web.Esto deriva, por ejemplo, en optar por envases fabricados con vidrio, bolsas de tela para guardar los alimentos, popotes de metal o papel, entre otros. Sin embargo, es vital tomar en cuenta factores como el estilo de vida."No es lo mismo platicar sobre el tema en la Ciudad de México que en una población que está alejada a 3.000 kilómetros del punto más cercano de cualquier urbe. Además, hay muchas poblaciones y hasta rancherías que son comunidades muy eficientes, muy productivas, pero que están alejadas de este tipo de temas porque sus hábitos y condiciones de vida son muy distintos. No tienen prisa como quienes vivimos en la CDMX, que este es un detonante para recurrir a soluciones que nos ayuden en la vida, como lo hacen los plásticos", dice la experta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Otro aspecto es la situación económica de cada mexicano, pues en ocasiones cambiar sus costumbres implica un gasto excesivo."No a todas las personas les alcanza para poder usar materiales desechables orgánicos. Habrá quienes digan: 'No voy a gastar en unos popotes reutilizables si solo los usaré una vez, pero me están costando lo mismo que dos kilos de carne', por ejemplo. Es obvio que en esas situaciones no van a comprar [productos alternativos al plástico], lo que nos debe invitar a pensar en más opciones, como los objetos reciclados", menciona Jiménez.Un punto más a considerar, de acuerdo con la maestra, es que no todas las industrias pueden migrar a otros materiales, como sucede en el sector salud."Por más que quieran, es imposible. Por ejemplo, esto lo vemos en las jeringas desechables. En la antigüedad, cuando nos inyectaban, estas eran de vidrio y se esterilizaban, pero muchas veces esto no se hacía de manera completa y podían existir complicaciones", indica.Beneficios y perspectiva a futuroEl comenzar a apostar por la economía circular del plástico y visualizar opciones dentro de nuestros presupuestos tiene beneficios a corto y largo plazo, asegura la especialista del Instituto de Ecología de la UNAM. Esto se debe, entre otros factores, a que la explotación de recursos para fabricar plástico está disminuyendo poco a poco."La gente ya está utilizando bolsas propias, no desechables, para hacer su mandado y muchos negocios nos obligan [a realizar este cambio], como las farmacias grandes que ya no dan bolsas de plástico. No hay otra, nos obligaron y hasta cierto punto estuvo bien", destaca.Estas acciones —que ella califica como 'hormiga', ya que son pequeñas, pero su impacto es grande— se unen a los esfuerzos de los servicios de limpieza, que exigen la separación de la basura dependiendo el material, los centros de reciclaje, y los proyectos como el Sistema de Separación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la UNAM.No obstante, Jiménez es enfática en que esto tendrá un mayor impacto si se integra a las enseñanzas dentro y fuera del hogar, mostrando desde la niñez la relevancia del cuidado del medioambiente."El poderlo platicar, difundir, decir a las personas: 'oigan, vamos a hacer esto porque le conviene al medioambiente' es relevante. Es ejercer un poder de convencimiento multidisciplinario, es decir, no pertenece a los académicos, al sector público o a los periodistas, sino a todos, porque somos los que estamos involucrados", concluye.

